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28. septembra 2026
Kazaška prišla o chodecké zlato z Ázijských hier, porušila pravidlá o povolenej obuvi
Tagy: Ázijské hry 2026
Jasmina Tochinbajevová prišla do cieľa prvá, jej obuv však nespĺňala pravidlá Svetovej atletiky. Kazašská reprezentantka v chôdzi Jasmina Tochinbajevová prišla o zlatú medailu v maratónskych ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Jasmina Tochinbajevová prišla do cieľa prvá, jej obuv však nespĺňala pravidlá Svetovej atletiky.
Kazašská reprezentantka v chôdzi Jasmina Tochinbajevová prišla o zlatú medailu v maratónskych pretekoch žien na Ázijských hrách, dôvodom je porušeniu pravidiel o povolenej obuvi.
Na najvyššiu priečku sa posunula Číňanka Tan-ceng Čchü-cung, jej krajanka Ma Li berie striebro a domáca Japonka Jukiko Umenová bronz.
Dvadsaťjedneročná Tochinbajevová prišla v nedeľu do cieľa pôvodne na 1. pozícii, na mokrej trati dosiahla výkon 3:22:20 h. Po pretekoch však na jej adresu podali sťažnosť, ktorá oddialila oficiálne vyhlásenie výsledkov o niekoľko hodín.
Nakoniec bol výkon Tochinbajevovej anulovaný z dôvodu nevyhovujúcej obuvi podľa pravidiel Svetovej atletiky. "Ďakujem všetkým superhrdinom, ktorí za mňa bojovali,“ napísala na sociálnych sieťach športovkyňa po oficiálnom vyhlásení výsledkov.
Ázijské hry v Nagoye sa tak skončili v chôdzi nečakanou zmenou na prvom mieste a priniesli sklamanie pre mladú športovkyňu z Kazachstanu.
Zdroj: SITA.sk - Kazaška prišla o chodecké zlato z Ázijských hier, porušila pravidlá o povolenej obuvi © SITA Všetky práva vyhradené.
Kazašská reprezentantka v chôdzi Jasmina Tochinbajevová prišla o zlatú medailu v maratónskych pretekoch žien na Ázijských hrách, dôvodom je porušeniu pravidiel o povolenej obuvi.
Na najvyššiu priečku sa posunula Číňanka Tan-ceng Čchü-cung, jej krajanka Ma Li berie striebro a domáca Japonka Jukiko Umenová bronz.
Dvadsaťjedneročná Tochinbajevová prišla v nedeľu do cieľa pôvodne na 1. pozícii, na mokrej trati dosiahla výkon 3:22:20 h. Po pretekoch však na jej adresu podali sťažnosť, ktorá oddialila oficiálne vyhlásenie výsledkov o niekoľko hodín.
Nakoniec bol výkon Tochinbajevovej anulovaný z dôvodu nevyhovujúcej obuvi podľa pravidiel Svetovej atletiky. "Ďakujem všetkým superhrdinom, ktorí za mňa bojovali,“ napísala na sociálnych sieťach športovkyňa po oficiálnom vyhlásení výsledkov.
Ázijské hry v Nagoye sa tak skončili v chôdzi nečakanou zmenou na prvom mieste a priniesli sklamanie pre mladú športovkyňu z Kazachstanu.
Zdroj: SITA.sk - Kazaška prišla o chodecké zlato z Ázijských hier, porušila pravidlá o povolenej obuvi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ázijské hry 2026
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