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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Kazaška prišla o chodecké zlato z Ázijských hier, porušila pravidlá o povolenej obuvi


Tagy: Ázijské hry 2026

Jasmina Tochinbajevová prišla do cieľa prvá, jej obuv však nespĺňala pravidlá Svetovej atletiky. Kazašská reprezentantka v chôdzi Jasmina Tochinbajevová prišla o zlatú medailu v maratónskych ...



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asian_games_athletics_48538 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Jasmina Tochinbajevová prišla do cieľa prvá, jej obuv však nespĺňala pravidlá Svetovej atletiky.


Kazašská reprezentantka v chôdzi Jasmina Tochinbajevová prišla o zlatú medailu v maratónskych pretekoch žien na Ázijských hrách, dôvodom je porušeniu pravidiel o povolenej obuvi.

Na najvyššiu priečku sa posunula Číňanka Tan-ceng Čchü-cung, jej krajanka Ma Li berie striebro a domáca Japonka Jukiko Umenová bronz.

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Dvadsaťjedneročná Tochinbajevová prišla v nedeľu do cieľa pôvodne na 1. pozícii, na mokrej trati dosiahla výkon 3:22:20 h. Po pretekoch však na jej adresu podali sťažnosť, ktorá oddialila oficiálne vyhlásenie výsledkov o niekoľko hodín.

Nakoniec bol výkon Tochinbajevovej anulovaný z dôvodu nevyhovujúcej obuvi podľa pravidiel Svetovej atletiky. "Ďakujem všetkým superhrdinom, ktorí za mňa bojovali,“ napísala na sociálnych sieťach športovkyňa po oficiálnom vyhlásení výsledkov.

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Ázijské hry v Nagoye sa tak skončili v chôdzi nečakanou zmenou na prvom mieste a priniesli sklamanie pre mladú športovkyňu z Kazachstanu.


Zdroj: SITA.sk - Kazaška prišla o chodecké zlato z Ázijských hier, porušila pravidlá o povolenej obuvi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ázijské hry 2026
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