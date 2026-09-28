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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Regenda mohol hrať v KHL, no vybral si radšej Švédsko. Užíva si skvelý štart v novom klube, strelil hetrik – VIDEO


Tagy: Kariéra NHL Prestup Slovenskí hokejisti

V Jönköpingu však vôbec nemusel skončiť, keďže záujem o neho prejavovalo viacero tímov vo Švédsku. Slovenský hokejista Pavol Regenda má za sebou dva duely v drese švédskeho klubu HV 71. Dokopy ...



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milan_cortina_olympics_ice_hockey_76028 676x380 28.9.2026 (SITA.sk) - V Jönköpingu však vôbec nemusel skončiť, keďže záujem o neho prejavovalo viacero tímov vo Švédsku.


Slovenský hokejista Pavol Regenda má za sebou dva duely v drese švédskeho klubu HV 71. Dokopy získal päť bodov za tri góly a dve asistencie, pričom všetky presné zásahy zaznamenal v stretnutí proti Växjö Lakers.

V novom pôsobisku sa mu páči a zámerne sa sťahoval na sever Európy, keďže sa stále zamýšľa a ešte neuzavrel túžbu po návrate do NHL.

V Jönköpingu však vôbec nemusel skončiť, keďže záujem o neho prejavovalo viacero tímov vo Švédsku. "Neviem, či to môžem takto povedať," snažil sa nekonkretizovať 26-ročný michalovský rodák.

Chce pomôcť tímu


V severskej krajine hral v juniorských kluboch vo Växjö a Linköpingu. "Rokoval som s niekoľkými ďalšími klubmi z tejto ligy. Objavili sa aj možnosti vo Švajčiarsku či v KHL, no vzhľadom na situáciu som do Ruska ísť nechcel. Cítil som, že HV je lepšou voľbou, ak sa chcem pokúsiť o návrat do NHL," prezradil.

Nevedel, či môže prezradiť, ktoré celky mali o neho záujem, no napokon sa k tomu odhodlal. "Boli to Djurgaarden, Rögle a Brynäs. Boli tam aj ďalšie, na ktoré si teraz nespomeniem."

Slováka oslovila možnosť pomôcť HV 71 pozdvihnúť sa po niekoľkých náročných sezónach. "Vedel som, že sa tím trápi. Lákalo ma prísť sem, stať sa súčasťou kolektívu a pokúsiť sa vytiahnuť mužstvo smerom k play-off," uviedol reprezentačný útočník.

"Hovoril som s vedením HV a cítil som z ich strany veľkú dôveru. Myslím si, že tu dostanem dostatok priestoru na ľade. Chcem hrať v presilovkách, oslabeniach aj pri hre piatich proti piatim. Mám pocit, že tu dostanem skvelé príležitosti ukázať, čo dokážem," dodal pre web expressen.se.

Prijatie od domácich fanúšikov si naplno užil a atmosféru na štadióne nazval "neuveriteľnou". "Naskočila mi husia koža, keď sme vykorčuľovali na ľad a spustila sa hudba," doplnil Regenda.




Zdroj: SITA.sk - Regenda mohol hrať v KHL, no vybral si radšej Švédsko. Užíva si skvelý štart v novom klube, strelil hetrik – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra NHL Prestup Slovenskí hokejisti
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