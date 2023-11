Každá piata krabička cigariet na Slovensku je bez dane

Siahajú po falšovaných cigaretách

Pre bežného Slováka sú lacnejšie

Zvýšenie spotrebnej dane na tabak

21.11.2023 (SITA.sk) - Približne za každú 15. cigaretu vyfajčenú na Slovensku sa neodviedla spotrebná daň. Podľa analýzy spoločnosti Nielsen IQ sa objem nezdanených tabakových výrobkov na Slovensku vrátil na rekordnú úroveň 6,4 %, ktorú dosahoval pred pandémiou COVID-19.Podiel falšovaných produktov dosiahol tento rok historickú úroveň 3,2 %. Lokality s najvyšším podielom nezdanených tabakových výrobkov prekvapivo už nie sú pri ukrajinských hraniciach, ale v Komárne a Piešťanoch, kde podiel nelegálnych tovarov dosiahol 20 %. To znamená, že z každej piatej škatuľky nebola odvedená spotrebná daň.Rast podielu nezdanených tabakových výrobkov možno podľa analýzy spojiť s citlivosťou Slovákov na celkový rast výdavkov domácností.Mnohí spotrebitelia preto v snahe ušetriť neváhajú siahnuť po falšovaných cigaretách alebo výrobkoch, za ktoré sa neodviedla spotrebná daň na Slovensku.Ak by sa odhalený objem produktov bez dane predal v riadnom režime, štát by podľa prepočtov získal do rozpočtu o 70 miliónov eur viac.Rast počtu falšovaných cigariet vo vnútrozemí je však signálom, že kriminálne skupiny si neustále hľadajú dômyselnejšie cesty ako dodať svoj tovar cenovo citlivým Slovákom.V mestách v blízkosti štátnych hraníc zároveň zaznamenali rastúci dovoz produktov z Ukrajiny, ale aj z Poľska a Česka, kde je spotrebná daň nižšia, a tak sú produkty pre bežného Slováka lacnejšieSpoločnosť Nielsen IQ analyzuje podiel obalov nezdanených tabakových výrobkov v odpadoch na verejných miestach. Táto metóda sa dlhodobo využíva vo svete a na Slovensku sa tento výskum vykonáva od roku 2011 v 39 mestách všetkých regiónov, s osobitným dôrazom na lokality pri hraniciach.Väčšina lokalít, kde bola analýza vykonaná, zaznamenala rast podielu nezdanených produktov, s výnimkou niekoľkých lokalít pri slovensko-ukrajinských hraniciach, kde analytici zaznamenali zníženie.Vláda Roberta Fica pripravuje ďalšie zvýšenie spotrebnej dane na tabak, a to už od začiatku budúceho roka. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to uviedol predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter . Okrem tabaku by mala vláda zvýšiť aj daň z liehu.„Očakávam, že na decembrovej schôdzi, keď sa bude prijímať štátny rozpočet, pred jeho predložením bude skupina zákonov, ktorá bude definovať odpoveď na tieto otázky," povedal k rokovaniu parlamentu. „Nie sme prví, skoro každá vláda celkom prirodzene siahne do tohto portfólia," dodal.