Každá z koaličných strán môže na generálneho prokurátora navrhnúť vlastného kandidáta

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Každá koaličná strana sa môže rozhodnúť v prospech svojho vlastného kandidáta na generálneho prokurátora. V nedeľňajšej diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).„Môže sa stať, že sa dohodneme aj na jednom spoločnom kandidátovi. Zatiaľ však máme v tomto voľnú ruku," priblížil Kollár.Podľa ďalšieho podpredsedu parlamentu a lídra strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho je potrebné počkať si na definitívny zoznam kandidátov. Strana Hlas-SD však podľa jeho slov nebude predkladať vlastného kandidáta. Zároveň by bol rád, ak by víťazný kandidát získal hlasy koalície aj opozície.