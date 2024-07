Každé dieťa by sa v Barnahuse malo cítiť bezpečne a pohodlne, tvrdí riaditeľka NKS Vargová (video)

Vyšetrovateľ je špeciálne vyškolený

5.7.2024 (SITA.sk) - Každé dieťa by sa v Barnahuse , tiež známom ako Dom komplexnej pomoci, malo cítiť bezpečne a pohodlne. Štyri zariadenia, ktoré budú poskytovať komplexnú pomoc deťom, ktoré boli svedkami alebo strojcami trestného činu , ponúknu v rámci Slovenska svojim malým klientom príjemné a priateľské prostredie už od prvej chvíle.V rozhovore pre agentúru SITA to prezradila riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Mária Vargová . Vstupná miestnosť bude vybavená hračkami a občerstvením, čo má deťom zabezpečiť pocit pohodlia a bezpečia.Dieťa tu tiež dostane základné informácie o tom, čo ho čaká, a kto sa s ním stretne. Následne bude pokračovať do miestnosti na výsluch, ktorá bude pohodlná, ale nenápadne vybavená, aby dieťa nerozptyľovala.„Vyšetrovateľ, ktorý sa bude rozprávať s dieťaťom, je špeciálne vyškolený alebo je to psychológ, ktorý vedie rozhovor, ako to býva napríklad vo Fínsku," uvádza Vargová.Vedľa v miestnosti bude sedieť tím odborníkov vrátane prokurátora, sudcu v prípravnom konaní, zástupcu orgánu sociálno-právnej ochrany, advokáta a v niektorých prípadoch aj advokát obvineného.Títo profesionáli budú sledovať priebeh výsluchu a v prípade potreby môžu komunikovať s vyšetrovateľom prostredníctvom technológie. Výsluchy nie sú časovo presne stanovené, ale spravidla trvajú 2 až 3 hodiny.„Psychológ, ktorý je zamestnancom Barnahusu, sleduje priebeh výsluchu a posudzuje, kedy je potrebné výsluch prerušiť, ak je pre dieťa stresujúci," vysvetľuje Vargová.Barnahus bude zamestnávať koordinátora, psychológa a sociálneho pracovníka. „Koordinátor organizuje stretnutia a výsluchy, psychológ vyhodnocuje potreby dieťaťa a sociálny pracovník podporuje rodinu, aby zvládla celú situáciu," dodáva riaditeľka NKS.Medzi externých odborníkov, ktorí spolupracujú so zariadením, budú patriť prokurátori, vyšetrovatelia, advokáti, lekári a sudcovia. Lekári nielenže budú informovať o zdravotnom stave dieťaťa, ale posúdia aj staršie poškodenia a odkonzultujú ďalšiu zdravotnú starostlivosť.„Ich cieľom bude, aby práca všetkých profesionálov bola prospešná pre dieťa a dávala zmysel," uzatvára Vargová.