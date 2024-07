Orbán pricestoval na „mierovú misiu“ do Moskvy, rokovať bude s Putinom

5.7.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán pricestoval do Moskvy na rokovania s ruským vodcom Vladimirom Putinom . V piatok to povedal Orbánov tlačový tajomník Bertalan Havasi pre tlačovú agentúru MTI s tým, že je na „mierovej misii“.Je to veľmi zriedkavá cesta európskeho lídra do Ruska, odkedy vo februári 2022 spustilo inváziu na Ukrajinu, pripomína agentúra AP.Niekoľko dní pred ňou pritom Orbán absolvoval podobnú neoznámenú cestu na Ukrajinu , kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským a navrhol, aby Kyjiv zvážil súhlas s okamžitým prímerím s Ruskom.Orbán, ktorého krajina sa pred pár dňami ujala polročného rotujúceho predsedníctva Európskej únie (EÚ) , je široko vnímaný ako najbližší spojenec ruského vodcu Putina v eurobloku. Bežne blokuje, odďaľuje alebo oslabuje snahy EÚ pomôcť Ukrajine a uvaliť sankcie na Moskvu za jej vojnu.Dlho sa zasadzuje za zastavenie bojov na Ukrajine, ale dosiaľ nenačrtol, čo by to mohlo znamenať pre územnú celistvosť krajiny alebo budúcu bezpečnosť.