Každé jedenáste dieťa sa narodí predčasne, mlieko od mamy vie pomôcť

Bratislava 7. apríla (TASR) – Každé jedenáste dieťa sa narodí predčasne. Prvé hodiny po narodení môže dostať mlieko z banky ženského mlieka, no neskôr už nevyhnutne potrebuje kolostrum (prvé mlieko) od vlastnej mamy. To má preň ideálne zloženie. Upozorňuje na to občianske združenie Malíček.priblížila predsedníčka Inštitútu pre podporu dojčenia Michaela Galková.Ak je aj kontakt dieťaťa a matky možný, bábätká bývajú podľa laktačnej poradkyne Galkovej často slabé a spavé, kvôli čomu nevládzu sať. Mnohé dokonca ešte ani nemajú vyvinutý sací reflex. Ak však dieťa musí zostať v inkubátore, jediný spôsob, ako k nemu mlieko od mamy dostať, je odsávanie prsníkov.povedala Galková. Tie však majú slovenské nemocnice na svojich oddeleniach len výnimočne.Občianske združenie Malíček v posledných týždňoch distribuuje profesionálne odsávačky materského mlieka na jednotky intenzívnej starostlivosti do šiestich slovenských nemocníc.uviedla predsedníčka združenia Malíček Ľubica Kaiserová.Profesionálne odsávačky materského mlieka dostanú Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.Združenie aktuálne hľadá finančné zdroje na ďalšie odsávačky.