Rwanda začína 100-dňový štátny smútok za obeťami genocídy

Dievča prechádza po cintoríne v rwandskej Nyaze 25.novembra 1996. Tu pochovali pozostatky tisícov obetí genocídy z r.1994. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kigali 7. apríla (TASR) - V stredoafrickej krajine Rwanda sa v nedeľu začína 100-dňové obdobie štátneho smútku za 800.000 ľuďmi zabitými počas genocídy, ktorá šokovala svet presne pred štvrťstoročím.Týždeň spomienkových udalostí začína prezident Paul Kagame slávnostným zapálením symbolického ohňa v objekte Pamätníka genocídy v rwandskom hlavnom meste Kigali, informuje agentúra AFP.Tam je pochovaných približne 250.000 obetí vyvražďovania, najmä z kmeňa Tutsiov. Ide však len o časť z celkového počtu ľudí, ktorých vyvraždili príslušníci kmeňa Hutuov.Polovojenská organizácia Hutuov nazvaná Interahamwe (v preklade "tí, ktorí spolu útočia") začala svoje krvavé smrtonosné ťaženie práve pred 25 rokmi, 7. apríla 1994 - deň po zavraždení rwandského prezidenta Juvénala Habyarimanu, etnického Hutua.Život niektorých z obetí genocídy vo Rwande vyhasol zastrelením, väčšinu ľudí však ich nemilosrdní kati dobili k smrti alebo dosekali mačetami, približuje AFP.Zabíjanie v masovom meradlo trvalo v Rwande až do 4. júla 1994, keď Kagame, ktorý mal vtedy 36 rokov, dobyl so svojím - prevažne príslušníkmi kmeňa Tutsiov tvoreným - Rwandským vlasteneckým frontom (FPR) hlavné mesto Kigali.Rwandský vlastenecký front na čele so svojím veliteľom Kagamem tak ukončil vyvražďovanie a prevzal kontrolu nad zničenou a zdevastovanou krajinou.