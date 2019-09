Každé štvrté auto registrované na Slovensku má stočený odometer

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 19. septembra (TASR) - Mnohých spotrebiteľov pri kúpe ojazdeného vozidla zaujímajú prioritne informácie o stave najazdených kilometrov. Väčšina kupujúcich nevie, ako sa k histórii počítadla prejdenej vzdialenosti dostane. Niektorí siahajú po nedôveryhodných a neoficiálnych weboch, a mylne sa domnievajú, že získajú pravdivé a aktuálne údaje. Stačí pritom jednoduchý krok, a to požadovať od predávajúceho Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Už vyše roka (od 20. mája 2018) sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), z ktorého sa poskytujú údaje prevádzkovateľom vozidiel formou výpisu, tzv. ODO-Passu.hovorí Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.RPZV je v rámci Slovenska jediný, štátom zriadený, oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané priebežné hodnoty najazdených kilometrov.zdôrazňuje Strelec.Podľa neho si pomocou identifikačného čísla vozidla VIN spotrebiteľ len na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel (www.rpzv.sk) overí, či bol k autu vydaný ODO-Pass. Pokiaľ systém oznámi, že bol vydaný, je potrebné od predávajúceho požadovať tri údaje potrebné na zobrazenie ODO-Passu, ktorý prezentuje historické údaje najazdených kilometrov. Ak ODO-Pass vydaný nebol, mal by každý spotrebiteľ pred kúpou vozidla požadovať od predávajúceho o jeho predloženie.