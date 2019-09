Šefčovič bude prvý na rade pri vypočúvaní komisárov v europarlamente

Na archívnej snímke kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. septembra (TASR) - Konferencia predsedov v Európskom parlamente vo štvrtok určila poradie vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov pred jednotlivými výbormi. Ako prvého si europoslanci vypočujú 30. septembra slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý bol v budúcej exekutíve poverený riadením medziinštitucionálnych vzťahov a strategickým výhľadom.Na programe vypočúvaní a poradí sa dohodli členovia Konferencie predsedov, ktorá sa skladá z predseda EP Davida Sassoliho a šéfov jednotlivých politických skupín. Predbežný kalendár, bez mien, prijali už pred týždňom.Ako prvý bude vypočúvaný Šefčovič, a to v pondelok 30. septembra od 14.30 do 17.30 hodiny. Otázky mu budú klásť členovia výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) a výboru pre právne záležitosti (JURI). V ten istý deň vo večerných hodinách poslanci vypočujú aj írskeho komisára Phila Hogana a bulharskú nominantku Mariju Gabrielovú.Po ďalšie tri dni, od 1. do 3. októbra budú poslanci jednotlivých výborovkaždý deň po šesť komisárov. Prvého októbra budú predvolaní Nicolas Schmit (Luxembursko), Juta Urpilainenová (Fínsko), Janusz Wojciechowski (Poľsko), Ylva Johanssonová (Švédsko), László Trócsányi (Maďarsko) a Stella Kyriakidisová (Cyprus). O deň neskôr budú na rade Didier Reynders (Belgicko), Rovana Plumbová (Rumunsko), Helena Dalliová (Malta), Sylvie Goulardová (Francúzsko), Elisa Ferreirová (Portugalsko) a Janez Lenarčič (Slovinsko). Vo štvrtok sa tohto procesu zúčastnia Paolo Gentiloni (Taliansko), Kadri Simsonová (Estónsko), Virginijus Sinkevičius (Litva), Johannes Hahn (Rakúsko), Margaritis Schinas (Grécko) a Dubravka Šuicová (Chorvátsko).V pondelok 7. októbra europoslanci vypočujú Věru Jourovú (Česká republika) a Josepa Borella (Španielsko), pričom posledný deň, utorok 8. októbra, si europoslanci vyhradili pre troch výkonných podpredsedov EK - Valdisa Dombrovskisa (Lotyšsko), Margrethe Vestagerovú (Dánsko) a ako posledný sa v tomto procese predstaví Frans Timmermans (Holandsko).Európsky parlament sa zaviazal zaručiť, že proces voľby novej Európskej komisie sa uskutoční čo najdemokratickejším a najtransparentnejším spôsobom.uviedol Sassoli.Po vypočutí dezignovaných eurokomisárov budú okamžite nasledovať hodnotiace stretnutia predsedu alebo predsedov výborov a koordinátorov (zástupcov politických skupín vo výboroch). Následne Konferencia predsedov výborov 15. októbra vyhodnotí výsledok všetkých vypočutí a zašle svoje závery Konferencii predsedov, ktorej pripadne záverečná úloha konečného zhodnotenia procesu vypočúvaní. Konferencia predsedov rozhodne, či vypočúvanie komisárov splnilo očakávania alebo či sú prípady pre dodatočné vypočutie niektorých kandidátov.V prípade, že bude potrebné ďalšie vypočutia niektorých dezignovaných komisárov, alebo alternatívnych kandidátov, ak poslanci niekoho odmietnu, k novýmdôjde 14. a 15. októbra.Hlasovanie poslancov v pléne EP o podobe celej eurokomisie je naplánované na 23. októbra v Štrasburgu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)