Každú krajinu treba hodnotiť viacej podľa reálnych skutkov a menej podľa rétoriky, vyhlásil Pellegrini v Bruseli

23.1.2024 (SITA.sk) - Každú krajinu treba hodnotiť menej podľa rétoriky a viacej podľa skutočných a reálnych skutkov.Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Hlas-SD ) na tlačovej besede po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Diskutovali o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu, o pomoci Ukrajine a tiež o rezolúcii, ktorú iniciovali opoziční europoslanci.Pellegrini predsedníčke Európskeho parlamentu potvrdil, že SR bude naďalej pomáhať Ukrajine humanitárne a technicky.Deklaroval tiež, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žiadne zbraňové systémy, pretože už žiadne k dispozícii nemá, no súčasne ubezpečil, že kontrakty privátneho charakteru Slovensko nezastaví.Témou diskusie predsedu NR SR a predsedníčky Európskeho parlamentu boli aj európske parlamentné voľby.„SR zaznamenáva najnižšiu volebnú účasť pri voľbách do Európskeho parlamentu. Tu sme hľadali možnosti, ako by Slovensko mohlo účasť v európskych parlamentných voľbách zvýšiť, aby sme zase nedopadli tak, ako v roku 2019," uviedol Pellegrini.Súčasne Metsolovú informoval, že si SR tento rok bude pripomínať 20. výročie členstva v EÚ.„Túto dvadsaťročnicu by sme mali využiť práve na to, aby sme čo najviac občanom SR pripomínali ten úspešný a pozitívny príbeh, a to všetko, čo sa Slovensku podarilo dosiahnuť len vďaka nášmu členstvu v EÚ," vyhlásil predseda parlamentu a dodal, že aj rôzne rezolúcie, ktoré sú prijímané, ukazujú, že aj malá krajina dokáže iniciovať v Európskom parlamente závažné veci.Ako dodal, sťažovanie sa opozičných poslancov smerovalo práve až k prijatiu takejto rezolúcie. Pellegrini však súčasne pred Metsolovou podotkol, že rezolúcia obsahuje aj veci, ktoré nepatria na pôdu EÚ, a sú čisto vnútroštátne.„Ukazuje sa, že keď má Slovensko dobré a kvalitné zastúpenie na pôde EP, tak dokáže byť súčasťou vážnych diskusií a dokáže iniciovať aj vážne dokumenty vo vzťahu k rôznym situáciám," dodal predseda NR SR.Pellegrini ďalej informoval, že situácia aj na Slovensku aj v niektorých ďalších krajinách vo vzťahu k Európskym inštitúciám začína byť napätejšia, a pravdepodobne sa budú hlásiť o slovo aj politické sily, ktoré sú viac kritické vo vzťahu k EÚ, či dokonca odmietajú členstvo.Témou bolo aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŚP) . „Tak, ako špeciálna prokuratúra vznikla politickým rozhodnutím, tak logicky rovnakým politickým rozhodnutím sa ÚŠP ruší," uviedol Pellegrini s tým, že naďalej stovky prokurátorov budú trestať každú trestnú činnosť a všetky kauzy oddozorujú existujúci špeciálni prokurátori.Predseda NR SR v súvislosti s novelou Trestného zákona dodal, že verí, že keď sa medzi prvým a druhým čítaním udejú zmeny, ktoré zákon budú vylepšovať, tak sa ukáže, že rezolúcia bola zbytočná.