Viac než pol milióna ľudí v Pásme Gazy čelí katastrofickému hladu, varuje Úrad OSN pre palestínskych utečencov

24.1.2024 (SITA.sk) - V Pásme Gazy čelí „katastrofickému hladu“ 570-tisíc ľudí, varuje Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) Ako informuje na svojej webstránke denník The Guardian, úrad na platforme X napísal, že intenzívne boje, odmietanie prístupu, obmedzenia a výpadky v komunikácii komplikujú jeho schopnosť bezpečne a efektívne dodávať humanitárnu pomoc.„Keďže riziko hladomoru rastie, OSN vyzýva na kritické zvýšenie prístupu humanitárnej pomoci,“ uviedol.Vojna Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy vysídlila väčšinu z tamojších 2,3 milióna obyvateľov a spôsobila akútny nedostatok potravín, vody a zdravotníckych potrieb.Izrael v utorok čelí ďalšiemu tlaku na umožnenie väčšieho prístupu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy na stretnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.