Každý deň je Black Friday, ak viete, ako na to

Deň Vďakyvzdania pripadá každoročne na štvrtý novembrový štvrtok. Black Friday sa teda každoročne koná každý štvrtý piatok v novembri. A čo to teda ten Black Friday vlastne je? Jedná sa o marketingovú akciu obchodných reťazcov, ktoré sa snažia nalákať zákazníkov na výrazne znížené ceny.

Black Friday, alebo Čierny piatok ale už dávno nie je len americkou záležitosťou a tento nákupný sviatok je čím ďalej populárnejší aj v slovenských obchodoch. Tento rok pripadá Čierny piatok na 25. novembra, ale mnoho obchodov ponúka výrazné zľavy počas celého mesiaca.

Čierny piatok výpredaj tiež predznamenáva začiatok predvianočných nákupov a je to jedinečná šanca kúpiť darčeky pre vašich milovaných v mesačnom predstihu a za veľmi výhodné ceny.

Ako sa vyhnúť tlačenici

Zrejme každý už videl hororové zábery z amerických supermarketov, do ktorých sa tlačí rozvášnený dav v honbe za zlacneným tovarom. Áno, Black Friday ponúka niekedy až 80 % zľavy, ale ani tie nestoja za úraz, alebo prípadný konflikt v preplnenom obchode. Práve preto je dôležité si svoj nákup starostlivo naplánovať a zachovať si chladnú hlavu. Presne pre takéto situácie sú tu portály ako je napríklad Kaufino.sk – web, na ktorom nájdete všetky akčné letáky pod jednou strechou. Okrem supermarketov, ktoré ponúkajú potraviny tu nájdete aj aktuálne letáky obľúbených reťazcov, ktoré ponúkajú napríklad elektroniku, nábytok, doplnky do domácnosti, oblečenie a iný spotrebný tovar.

Medzi takéto predajne patrí aj nemecký reťazec Kik, ktorý ponúka dámske, pánske a detské oblečenie, doplnky do domácnosti a sladkosti. Všetko vo vysokej kvalite za priateľské ceny. Čo všetko má Kik v ponuke a na čo sa má na svojich stránkach Kik leták. Čierny piatok výpredaj vám navyše ponúka istotu, že tieto tovary budú k dispozícii veľmi výhodne. Predajňa Kik ponúka výrazné zľavy počas celého roka, nie len cez Black Friday. O Kik akciách sa dozviete v aktuálnom letáku Kik , alebo môžete navštíviť Kik e-shop.

Čierny piatok výpredaj každý deň a z pohodlia domova

Ak viete, ako na to, môžete mať Čierny piatok výpredaj každý deň. Bez naháňania sa po obchodoch, čakania v nekonečných radoch a bez predvianočnej tlačenice. Čoraz viac ľudí nakupuje predovšetkým online a ak to spojíte so službou cashback, môžete dokonca získať časť minutých peňazí naspäť. Anglické slovíčko cashback totiž doslova znamená ,,peniaze naspäť”. Medzi takéto cashback portály patrí napríklad aj cashback Tipli. Na cashbackovom portáli Tipli nájdete okrem bohatého výberu značiek a e-shopov aj zľavové kódy, vďaka ktorým získate aj výrazné zľavy, ktoré vám ponúkne iba Tipli.

Medzi tieto značky patrí aj medzi zákazníkmi obľúbený Orsay . Orsay e-shop, ktorý momentálne funguje pod e-shopom About You ponúka bohatý výber trendového oblečenia a zriedkavý nie je ani sezónny Orsay výpredaj.

Či už kupujete vianočné darčeky, alebo si chcete urobiť radosť – Black Friday sa určite oplatí vyskúšať a zapojiť sa do výpredajov, aké sa neopakujú často. Nejednému nakupujúcemu sa však z takých výhodných cien zatočí hlava a bežným javom je aj to, že ľudia kúpia veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujú. Weby ako je Kaufino, alebo cashback Tipli vám však pomôžu tieto nákupy starostlivo naplánovať a zvládnuť s prehľadom a v kľude ušetriť niekedy aj stovky eur.