Pomáhať treba celému cestovnému ruchu, tvrdí Doležal o návrhu znížiť DPH pre lyžiarske strediská či akvaparky

Zníženie DPH pre vybrané oblasti navrhol poslanec za Sme rodina Milan Svrček v rámci rokovania o novele zákona o DPH tesne pred hlasovaním. Hlasovanie o novele zákona v utorok 8. novembra nakoniec odložili.





10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pomoc cestovnému ruchu by mala byť zameraná pre celé odvetvie, nielen niektorým jeho častiam. Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina ) nižšia daň z pridanej hodnoty (DPH) je nástrojom konkurencieschopnosti.Reagoval tak na poslanecký návrh na dočasné zníženie DPH pre lyžiarske vleky, lanovky, akvaparky a vybrané športoviská na prvé štyri mesiace budúceho roka z 20 na 10 percent. Ministra mrzí, že sa tak stalo mimo jeho rezortu.„Už počas covidu sa ukázalo, že okolité krajiny znížili DPH na cestovný ruch a gastro komplexne. My sme s 20 percentami vytŕčali a nepomohlo to," povedal vo štvrtok na sociálnej sieti Doležal. Podľa neho sa o zníženie tejto dane z dôvodu zlepšenia konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu pokúšali už počas pandémie, ale nebola na to politická vôľa.„Teraz využívame nižšiu DPH ako nástroj pomoci. Určite to pomôže, ale myslím si, že by bolo lepšie, keby sme pomáhali komplexnejšie celému sektoru," myslí si Doležal. Ako dodal, rokovania o tom sa ešte úplne neskončili.