Každý hlas sa ráta a my rátame s vami, hovorí Ódor vo videu na sociálnej sieti

4.8.2023 (SITA.sk) -Predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor je presvedčený, že každý hlas je v parlamentných voľbách dôležitý. Zároveň verí, že aj ľuďom žijúcim v zahraničí záleží na tom, akou krajinou Slovensko v budúcnosti bude bez ohľadu na to, či tu dnes sú alebo nie.„Budúcnosť je možné ovplyvniť aj maličkosťami. Účasť na parlamentných voľbách na diaľku zo zahraničia je jednou z nich. Každý hlas sa ráta a my rátame s vami," uviedol Ódor na sociálnej sieti. Pripomenul, že voliť zo zahraničia sa dá len do 9. augusta. Úrad vlády SR na sociálnej sieti zároveň informoval, že už viac ako 42-tisíc občanov Slovenska požiadalo o voľbu poštou zo zahraničia.