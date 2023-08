Firmy prepojené s Prigožinom dostali štátne zákazky za milióny dolárov, zmluvy o armáde zostávajú utajené

Finančná podpora pre firmy

Politické dôsledky povstania

4.8.2023 (SITA.sk) - Spoločnosti prepojené s mecenášom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom do mesiaca po vzbure wagnerovcov podpísali štátne kontrakty v hodnote najmenej dve miliardy rubľov (do 21 miliónov dolárov). Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na ruský portál Agentstvo.Podľa zverejnených zmlúv dostalo štátne zákazky 17 spoločností prepojených s Prigožinom. Agenstvo však dodáva, že zmluvy súvisiace s armádou, napríklad stravovanie pre vojakov, zostávajú utajené.Pokračujúca finančná podpora pre firmy spojené s Prigožinom by však mohla naznačovať, že Moskva naďalej financuje aktivity Wagnerovej skupiny v Afrike, tvrdia ruskí novinári.V júni Rusko čelilo vzbure wagnerovcov pod vedením Jevgenija Prigožina. Žoldnieri sa nestretli prakticky so žiadnym odporom a dokonca postupovali na Moskvu.Po intervencii samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka sa však nečakane stiahli. Vzbura však mala za následok, že ilúzia neporaziteľnosti ruského vodcu Vladimira Putina sa rozplynula a Kremeľ sa naďalej vyrovnáva s rozpakmi a politickými dôsledkami povstania.Putin minulý týždeň tvrdil, že Wagnerova skupina je „plne financovaná štátom“, pričom dodal, že od mája minulého roka do mája 2023 dostala zo štátneho rozpočtu viac ako 86 miliárd rubľov (910 miliónov dolárov).Podľa denníka The Wall Street Journal spoločnosti prepojené s Prigožinom dostali v rokoch 2014 - 2022 kontrakty za viac ako 400 miliárd rubľov (viac ako 4,2 miliardy dolárov).