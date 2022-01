Každý krok sa počíta: Ekologický bedeker pre vašu domácnosť

Nie všetko potrebujete nové

4.1.2022 (Webnoviny.sk) -Snažte sa využiť na maximum to, čo už máte doma. Najekologickejšie oblečenie je totiž to, ktoré vám visí v skrini. Dobre sa oň starajte a noste ho čo najviac. Ak sa vám pára obľúbená sukňa alebo sa pokazil nejaký zips, dajte ich opraviť krajčírke. Topánky dokáže zachrániť šikovný obuvník. Skúste tiež objaviť čaro secondhandov, v ktorých sa dajú nájsť naozaj kvalitné a originálne kúsky.Nielen oblečenie, ale aj nábytok, spotrebiče či bytové doplnky môžete výhodne zohnať z druhej ruky. Je to jednoduché vďaka online bazárom, ktoré dávajú druhý život pre niekoho nepotrebným veciam. Dobre to však funguje aj opačne – ak sa niečoho potrebujete zbaviť, hneď to nevyhadzujte, ale skúste to ponúknuť druhým.Niektoré druhy vecí sa vám zídu možno dvakrát v živote. Potrebujete si ich naozaj kúpiť? Možnosťou je požičať si ich od priateľov, susedov alebo z takzvanej knižnice vecí. Zistite, či sa taká nenachádza vo vašom meste.Dobre si premyslite, čo a kde nakupujete. Kupujte len to, čo naozaj spotrebujete a využijete. Nepodliehajte bezhlavo zľavám a výpredajom len preto, že sa vám cena zdá výhodná. Keď si tie veci nekúpite, ušetríte ešte viac a nestane sa, že budú len chytať prach na poličke.Namiesto supermarketu zbehnite na nákup ovocia a zeleniny na miestny trh. Podporíte tak domácich dodávateľov a nakúpite lokálne potraviny, ktoré za vami nemuseli cestovať cez pol sveta.Čoraz obľúbenejšie sú aj tzv. bezobalové obchody, kde si potraviny môžete nakúpiť do obalov, ktoré si sami prinesiete. V bežnom obchode si všímajte, ako sú produkty zabalené. Zvážte, či naozaj potrebujete výrobok, ktorý sa predáva v niekoľkých vrstvách plastu.Na pečivo, ovocie a zeleninu si prineste vlastné vrecúška, ktoré môžete používať opakovane. Veľa druhov ovocia a zeleniny vôbec netreba dávať do vrecúšok. Napríklad pri banánoch šupku aj tak vyhodíte.Správne triedenie odpadu sa dokážu naučiť aj malé deti. Síce budete mať viac smetných košov, ale nebudete ich musieť chodiť vynášať tak často.Vedeli ste napríklad, že použité vreckovky a bločky z nákupov nepatria do papierového koša? Než sa pustíte do triedenia, naštudujte si, kam patrí ktorý odpad vo vašom meste. V rôznych častiach Slovenska sa to totiž môže líšiť. Prečítajte si o týchto pravidlách, prípadne vytvorte domácu príručku pre všetkých členov rodiny. V mnohých obciach vám tento návod bezplatne poskytnú, možno ho nájdete aj na ich stránkach.Šetriť môžete aj počas varenia aj umývania riadu. Pri ručnom umývaní riadu púšťajte vodu z kohútika rozumne, nemusí byť po celý čas pustená naplno. Šetrnejšia je však umývačka, ktorá naraz umyje veľa riadu a minie len presne vyrátané množstvo vody a čistiaceho prostriedku. Pustite ju však až vtedy, keď je plná. Nezapínajte ju pre zopár šálok a príborov.Pri varení vajíčok, zemiakov alebo brokolice môžete ušetriť vodu: v hrnci vám postačí voda na výške približne 2 cm. Vajíčka aj zelenina sa uvaria vo vodnej pare. Pri varení polievky, cestovín alebo mäsa v hrnci používajte pokrievku, ktorá dokáže znížiť spotrebu energie až na jednu štvrtinu. Máte tlakové hrnce? Využívajte ich, pretože vedia ušetriť až polovicu minutej energie.Vyskúšajte princíp udržateľného varenia, podľa ktorého využijete všetky časti danej potraviny a nič nevyhodíte. Z kuraťa pripravíte nielen hlavný chod, ale kosti a odrezky bez námahy premeníte na vývar. Podobný princíp funguje aj so zeleninou či bylinkami. Odrezky si môžete odkladať do mrazničky a keď ich nazbierate dostatok, hodíte ich do hrnca s vodou. Vývar využijete ho pri príprave polievok, omáčok či rizota.Na ochranu životného prostredia môžete myslieť aj pri praní. Najjednoduchšie je nastaviť nižšiu teplotu prania, ktorá šetrí nielen energiu, ale aj vaše oblečenie. Nemusíte sa obávať, že bielizeň sa nevyperie dostatočne ani že sa prací prostriedok nerozpustí a zanechá škvrny na oblečení. Moderné pracie prostriedky sa rozpúšťajú a účinkujú už pri teplote 20 °C. Patria k nim aj pracie kapsuly Persil Eco Power Bars.Kapsuly Persil Eco Power Bars sa predávajú v recyklovanom a recyklovateľnom papierovom obale, navyše každá z nich je zabalená len vo fólii rozpustnej vo vode. Nezanechávajú teda plastový odpad a produkujú až o 70 % menej emisií oxidu uhličitému oproti tekutým pracím prostriedkom, a to s rovnakou čistiacou silou. Dávkovanie je maximálne jednoduché a nemusíte sa obávať častej chyby pri praní, ktorou je používanie priveľkého množstva pracieho prostriedku.Na ekológiu nezabúdajte ani pri doprave a cestovaní. Namiesto krátkej jazdu autom sa do obchodu radšej prejdite. Nielenže sa budete hýbať a prídete na nové myšlienky, nezanecháte za sebou ani uhlíkovú stopu. Podobné výhody má aj používanie schodov namiesto výťahu.Ak vám to vzdialenosť umožňuje, vyskúšajte dochádzať do práce pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Lepšou možnosťou ako auto je aj mestská hromadná doprava. Pokiaľ predsa len chcete cestovať autom, naplánujte si cestu tak, aby vás naraz mohlo ísť čo najviac. Vezmite so sebou ďalších členov rodiny, susedu alebo priateľov, ktorí idú vaším smerom.Pri výbere výletov a dovoleniek zvážte aj blízke destinácie, kde sa viete dostať vlakom namiesto lietadla. Ak už chcete ísť do exotiky, vyberte si radšej jednu dlhú dovolenku ako niekoľko kratších výletov počas roka.