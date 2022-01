Ako investovať, kedy vložiť a vybrať peniaze, čomu sa vyhnúť? Na otázky nám odpovedal Michael Kopta z XTB Online Trading

Intenzívne sa venujete vzdelávaniu investorov. Čoho sa také vzdelávanie vlastne dotkne a pre koho je určené?

Naučíte ma, ako sa správať na trhu, čomu sa vyhýbať a kedy je dobré vložiť a kedy vybrať peniaze?

S čím je pri investovaní dobre začať? Mám na mysli akcie, fondy alebo, ak som naozaj neskúsený, tak radšej zdvihnúť telefón a zavolať brokerovi?

V čom je teda nebezpečné, ak sa do investovania pustí neskúsený investor?



snažiť sa ovládať svoje emócie a naopak nenechať sa nimi ovládnuť pri svojom rozhodovaní



nebáť sa vypýtať si pomoc a radu ešte predtým, ako niečo urobím



nestaviť všetko na jednu kartu (pochopiť princíp diverzifikácie)



zamerať sa na pravidelnosť a konzistentnosť



vyhnúť sa príliš riskantným investíciám, prípadne do nich alokovať len drobné percento kapitálu



Naozaj platí, že najmä neskúsení investori si myslia, že vedia ako na to? Na čom sa najviac popália?

A čo ak som už skúsený, nájdem si u vás témy, ktoré ma posunú ďalej?

Koniec roka sa niesol v znamení šialenstva okolo kryptomien. Kryptomeny sú veľmi citlivé na špekulácie, môže neskúsený investor skúsiť investovať aj do nich? Na čo si pri nich dávať pozor?

Dá sa v tom množstve kryptomien vôbec orientovať? Od čoho závisí, že sú také nestabilné a ich hodnoty sú ako na hojdačke?

Dá sa dovzdelať aj v oblasti kryptomien alebo na ne žiadny recept neplatí?

Na vašej stránke nájdeme aplikáciu, vďaka ktorej sa môže investovania dotknúť aj malý investor. Aktuálne sú tieto aplikácie dosť trendy a lákajú nových investorov. V čom je ich výhoda a naopak, na čo si pri nich treba dávať pozor?

Dalo by sa v kontexte toho, čo sa tento rok dialo na trhu s komoditami či kryptomenami zhodnotiť, aký bol rok? A či bol taký turbulentný aj vo svete "klasických" akcií?

Vieme, že vývoj v minulosti nie je zárukou, že sa scenár bude opakovať aj v budúcnosti a že rast nie je zárukou ďalšieho rastu. Napriek tomu, dá sa aspoň cez kľúčovú dierku nazrieť do roka 2022? Komu svitá na lepšie výsledky, akému trhu sa môže začať dariť a čaká nás vzkriesenie kryptomien?

V časoch, keď je hojne sa o investovaní u laickej verejnosti veľmi nehovorí. V momentoch, keď do našich životov vlieza kríza sa ozývajú hlasy, koľko by ste asi mali mať ušetrené, aby ste bez straty životnej pohody prečkali najťažšie časy. Je dosť takéto rozprávanie sa o peniazoch? Je to málo. O investovaní by ste mali premýšľať vždy. Aj vtedy keď je hojne, aj vtedy keď je ťažko. Ako naložiť s ušetrenými peniazmi, kam ich investovať, ako sa správať, keď úspory ohrozuje ekonomická situácia, krachujúce firmy, ako si svoje peniaze ochrániť pred infláciou? To všetko sú otázky, na ktoré by mal zarábajúci človek myslieť skôr, než sa neochránené alebo zle uložené peniaze roztopia nesprávnym správaním. A k tomu môžete skĺznuť veľmi jednoducho.Dnes sú dostupné jednoduché spôsoby ako investovať do akcií, kryptomien či fondov. Stačí si stiahnuť aplikáciu a môžete začať. Ak sa rozhodnete investovať na vlastnú päsť, určite by ste si mali nechať poradiť, čaká tam totiž množstvo nebezpečných situácií, ktoré vás môžu stáť peniaze. A o tie pri investovaní ide. Ako investovať, aby sa z investovania nestala hazardná hra sme sa porozprávali s Michaelom Koptom, členom vedenia českej, slovenskej a maďarskej pobočky XTB Online Trading, spoločnosti, ktorá je jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov. Ak sa rozhodnete investovať na vlastnú päsť, určite by ste si mali nechať poradiť, čaká tam totiž množstvo nebezpečných situácií, ktoré vás môžu stáť peniaze. A o tie pri investovaní ide. Ako investovať, aby sa z investovania nestala hazardná hra sme sa porozprávali s Michaelom Koptom, členom vedenia českej, slovenskej a maďarskej pobočky XTB Online Trading, spoločnosti, ktorá je jedným z najväčších burzovo obchodovaných brokerov.Snažíme sa pokryť všetky dôležité oblasti investovania, tradingu, ekonomiky i sveta financií ako takého. Našim cieľom je poskytnúť relevantné informácie (pravidelné spravodajstvo a analýzy) aj vzdelávacie materiály pre všetky úrovne náročnosti – od úplných začiatočníkov, až po hotových profesionálov. Presne tak to máme rozdelené v našej vzdelávacej sekcii XTB Akademie . Je dôležité povedať, že tieto materiály netvoríme len v rámci interných zdrojov, ale väčšinou v spolupráci s overenými externými odborníkmi.Podstatné tiež je, že všetky analytické, spravodajské či iné vzdelávacie materiály máme vždy zadarmo – teda len za vyplnenie formulára na webe a prihlásenie sa k odberu nášho newslettera. Peniaze sme si za to nikdy od nikoho nezobrali, a tak to aj zostane.Tiež by som rád zmienil, že povedľa tradičných vzdelávacích a spravodajských materiálov (webinára, živého obchodovania, článkov, analytických reportov atď) sa venujeme aj organizovanie väčších akcií, kam pozývame externých rečníkov. Najčerstvejšou takou akciou bola Online investičná konferencia, ktorú organizujeme každý rok na jeseň. Záznamy sú zadarmo k dispozícii TU Áno, dá sa to tak povedať, ale nemôžeme dávať konkrétne investičné odporúčania typu "teraz nakúp, teraz predaj", teda môžeme vám len v teórii ukázať, kedy je podľa všeobecných pravidiel a zvyklostí vhodné vstúpiť do obchodu alebo z neho vystúpiť (edukačnou cestou).Napríklad na základe práce s grafom, takzvanej technickej analýzy, kde sa pravdepodobnosť úspešného vstupu či výstupu dá sledovať prostredníctvom úrovne supportov a rezistencií, trendových línií, technických indikátorov priamo v našej platforme xStation. A práve s týmito dôležitými technikáliami sme schopní a ochotní pomôcť každému. Finálne rozhodnutie, ako naložiť so svojimi peniazmi, je však vždy na klientovi, ktorý má všetko vo svojich rukách.Na edukačnej úrovni však ukazujeme ľuďom aj živé obchodovanie s reálnymi peniazmi, a to v rámci našej dlhoročnej série XTB Live Trading. Kolegovia obchodujú na reálnom firemnom účte jednotlivé inštrumenty v reálnom čase (živé vysielanie na YouTube) priamo v našej platforme a vysvetľujú svoje prístupy, funkcie platformy atď.Tých ciest je viac a je ťažké nájsť nejakú univerzálnu pravdu, ktorá by sa dala aplikovať na všetky prípady. Niekto má nízku averziu k riziku a je úplne v pohode s tým, že si vyčlení nejakú "testovaciu čiastku" a ide rovno na trh s reálnymi peniazmi – radšej si všetko prejde sám a je zmierený s tým, že ho niektoré chyby môžu stáť peniaze.Ľudí vyrovnaných s takouto nízkou averziou k riziku je však podľa môjho názoru menej a pokiaľ by som sa mal prikloniť k nejakej "všeobecne ideálnej ceste pre väčšinu ľudí," povedal by som, že by každý mal najskôr skúsiť cvičný účet s virtuálnymi peniazmi – v XTB je taký účet zadarmo a až na drobné detaily presne kopíruje reálne trhové prostredie.V tomto cvičnom prostredí si môže dotyčný ochytať funkcie platformy, sledovať pohyby trhov, ktoré ho zaujímajú a zrealizovať svoje prvé obchody s virtuálnym kapitálom (teda vôbec nič neriskuje, investícia je v tomto prípade len časová). V tomto cvičnom prostredí sa prejaví aj výhoda brokera s lokálnym zastúpením – kedykoľvek môžete zatelefonovať alebo napísať e-mail a kolegovia vám so všetkým poradia, pošlú vhodné materiály na preštudovanie atď. Sú to profesionáli s dlhoročnou praxou, ktorí navyše reagujú okamžite a vo vašom rodnom jazyku.Vaša otázka smerovala aj na vhodné začiatočnícke inštrumenty – v tomto prípade je to naozaj individuálne. Pokiaľ sa bavíme o dlhoročnom investovaní, každému nováčikovi sa všeobecne odporúča takzvané pasívne investovanie prostredníctvom ETF, ktoré je hitom ostatnej dekády. Od roku 2020 však prichádza na scénu aj takzvané stock picking, teda výber jednotlivých akcií a skladba vlastného portfólia. Tu skutočne záleží na jedincovi a jeho konkrétnych investičných cieľoch, investičnému horizontu atď.Najväčším nebezpečenstvom je samozrejme strata celého kapitálu, ktorý dotyčný investuje. Môže sa to stať začiatočníkovi aj profíkovi a s týmto rizikom do trhov vstupuje každý bez ohľadu na skúsenosti. Skúsený investor však môže vďaka svojim znalostiam lepšie zvládať bežné aspekty investovania, pretože už ich zažil a vie, ako mať nastavenú psychiku a ako sa zachovať (napríklad pri prepadoch panicky nepredáva, ale skôr priemeruje svoju vstupnú cenu, keď mu daná investícia skutočne dáva zmysel).Neskúsený investor si jednotlivými situáciami neprešiel a teda je u neho väčšie riziko, že urobí chybu. Tu však platí staré známe pravidlo "chybami sa človek učí" a práve prežitie krízových situácií je to, čo robí zo začiatočníka skúseného investora.Všeobecné poučky pre neskúseného investora sú však jasné a iste si všimnete, že sa ani zďaleka explicitne nevzťahujú len na investovanie, ale sa dajú použiť na celý rad činností v bežnom ľudskom živote:U XTB považujem za veľkú výhodu investovania fakt, že človek nikdy nemôže prerobiť viac, ako vložil na svoj účet. Takzvaná ochrana proti negatívnemu zostatku vám tak dáva istotu, že na svojom celkovom zostatku nikdy nemôžete ísť do záporných čísel a zadlžiť sa.Nemyslím si, že sa to dá povedať všeobecne. Sú ľudia, ktorí nemajú skúsenosti, vbehnú do investovania po hlave a popália sa, pretože precenili svoje znalosti a schopnosti. Takí ľudia to však väčšinou majú vo svojej povahe a úplne rovnako pristupujú aj k ďalším činnostiam a aspektom života.Potom je však ohromné množstvo ľudí, ktorí sú tiež neskúsení a z investovania majú naopak až príliš veľký strach. Považujú celý proces ako veľmi zložitý a len pre solventných ľudí – nevedia si ani predstaviť, že by mohli niekedy vedieť, ako na to. Práve v CZ/SK je toto veľmi bežné – ľudia tu nie sú príliš finančne gramotní a kvôli postkomunistickej divočine, čo sa investícií týka, aj veľmi konzervatívni až vystrašení.Oba hore uvedené prípady sú samozrejme extrémy, ale sú bohužiaľ veľmi bežné. Paradoxne sa lepšie pracuje s tou druhou skupinou – stačí vedieť správne vysvetliť, že investovanie je v dnešnej dobe skutočne procesne jednoduché, kompletne online, podmienky sú veľmi priaznivé z pohľadu poplatkov a užívateľského rozhrania, a človek tak môže svojim pričinením obísť medzičlánok v podobe banky či fondu. Tie bývajú nákladnejšie, menej flexibilné, o nejakej vlastnej kontrole investora sa nedá veľmi hovoriť a negatív je tam viac. Pokiaľ však človek skutočne vôbec nechce riešiť investície na vlastnú päsť (nakupovať akcie či ETF a ďalšie inštrumenty na svoj vlastný bezplatný účet u brokera), potom je pre neho cesta celkom pasívneho investovania formou odkladania peňazí prostredníctvom fondu či banky ideálnou voľbou. Chápem, že sú ľudia, ktorí za tento servis chcú zaplatiť niečo navyše, ale mrzí ma, keď ani netušia, aké jednoduché môže byť tento medzičlánok obísť, ušetriť a mať svoje investície vždy po ruke (doslova – napríklad vďaka mobilným aplikáciám, ktoré má už takmer každý broker).Určite áno. Ako som sa už zmienil vyššie, naša sekcia " XTB Akademie " na hlavnom webe je rozdelená podľa úrovní náročnosti od úplných nováčikov, až po hotových profíkov. Každý si príde na svoje. Tiež je potrebné zdôrazniť význam externých zdrojov, ktoré najímame, aby pre nás tvorili kurzy, zdieľali svoje stratégie a podobne. My za to týmto externým expertom platíme a následne dávame bezplatne k dispozícii verejnosti – len za vyplnenie formulára, prípadne len klientom XTB (teda stačí mať overený reálny účet, ktorý je zadarmo, nie je potrebné vkladať prostriedky). U nás sú aj ľudia, ktorí si účet u XTB založia len administratívne práve preto, aby od nás mali tieto informácie z prvej ruky a v plnom rozsahu.Určite to môže skúsiť každý, ale je potrebné si uvedomiť isté aspekty daného trhu (tak je to ale s každým trhom, nielen v prípade kryptomien). Pokiaľ sa bavíme priamo o krypte, jedným z pevne daných aspektov tohto trhu je vysoká volatilita, ktorá pramení z veľkého objemu špekulatívneho kapitálu.Nemusí to byť nutne zlé – ba naopak, kde je volatilita, tam sú aj trhové príležitosti. Človek, ktorý je však na úplnom začiatku, môže byť z prudkých pohybov oboma smermi zaskočený a pod ťažobou emócií urobiť unáhlené rozhodnutia.Ďalším aspektom, ktorý môže urobiť začiatočníkom problém v prípade kryptomien, je korelácia s ostatnými aktívami. Kryptomeny sú rizikové aktíva, rovnako ako napríklad akcie Pokiaľ na akciových trhoch (ktoré medzi rizikovými aktívami dominujú) dôjde k mohutným výpredajom, dá sa očakávať, že sa táto "predajná panika" prenesie aj na ďalšie rizikové aktíva, vrátane kryptomien. A keďže sme si vyššie povedali, že kryptomeny sú skutočne nadštandardne volatilné, môžu byť výkyvy na krypto aktívach mnohonásobne vyššie, ako na tých akciových.Takých aspektov by sme našli viac a preto by som túto otázku uzavrel tak, ako som začal – každý môže vstúpiť na akýkoľvek trh (či už ako trader – krátkodobý špekulant, alebo ako investor – dlhodobý držiak), avšak musí poznať aspoň hlavné aspekty a zákonitosti tohto trhu. Pokiaľ tak neurobí, zvyšuje sám sebe riziko, že ho ostatní účastníci daného trhu, ktorí sú lepšie pripravení, o jeho peniaze pripravia.Uznávam, že je ťažké sa orientovať v kryptomenovom prostredí. Každým dňom vznikajú a zanikajú celé rady kryptomien (a projektov, ktoré za nimi stoja). Je to ešte o to ťažšie, keď je množstvo z týchto projektov vizionárskych, teda v súčasnosti nemajú ani poriadny reálny základ.Preto každému odporúčam pristupovať k výberu segmentačne – ideálne podľa odvetvia, na ktoré projekt cieli. Zaujímate sa o sektor nehnuteľností a dáva vám zmysel budúcnosť virtuálnych majetkov v nejakej metaverzii sveta budúcnosti? Potom sa zamerajte na tento typ projektov a tento dielčí "kryptomenový sektor" si poriadne zanalyzujte, nech poznáte všetky jeho aspekty. Alebo sa skôr zaujímate o financie, platobné systémy a podobne? Potom by ste sa mali zamerať na projekty, ktoré cielia na riešenia nejakého súčasného problému v rámci "zastaranej neblockchainovej technológie", ktorú aktuálne používame k platbám a riešeniu našich financií. Zaujímajú vás hry a vidíte budúcnosť v eSports, ktoré fungujú na blockchainovej a tokenizovanej báze? Potom sa určite pozrite na aspekty tohto odvetvia a projekty, ktoré sa okolo toho točia. Schválne som zmienil tieto tri segmenty, pretože sú mi osobne blízke a snažím sa stavať portfólio práve v týchto oblastiach. Počítam dopredu s tým, že aj keď by som mal pravdu a niektorý z hore uvedených sektorov sa stal skutočne v budúcnosti veľmi dôležitým, neznamená to, že moje investície v tomto sektore budú tiež úspešné. Je zrejmé, že väčšina nádejných projektov skončí a v danom sektore zostane pár "vyvolených", ktorí zlížu smotanu a stanú sa víťazmi (napríklad po vzore takzvanej dot-com bubble z prelomu milénia, kedy stratil americký akciový technologický index NASDAQ 78 percent svojej hodnoty a väčšina nádejných internetových firiem vymrela).Samozrejme sa dá. Čo sa týka fundamentálnej analýzy, už sú popísané procesy analyzovania kryptomenových projektov a skúmanie ich vnútorných hodnôt. Ani zďaleka to však nie je také jednoznačné, ako napríklad u akcií, kde väčšinou (nie vždy) poznáme hlavné parametre veľmi podrobne – vidíme do finančných výkazov spoločnosti, firma ktorá už má za sebou nejakú históriu, ktorá je transparentná atď. Toto vidieť u kryptomien stále málo a väčšinou u skutočne veľkých projektov (s vysokou trhovou kapitalizáciou.) Väčšina kryptomien je však podľa môjho názoru stále ešte vo fáze, keď sa ich hodnota viac-menej odvíja od pomyselnej (súčasnej, ale skôr budúcej) hodnoty daného odvetvia, v ktorom pôsobíČo sa týka technickej analýzy, tam je to o niečo jednoduchšie, pretože všeobecné princípy sa dajú aplikovať takmer na všetky trhy (grafy). Napríklad úrovne supportov a rezistencií, trendové línie, ale aj niektoré technické indikátory sú ľahko aplikovateľné aj na svet kryptomien, len je potrebné upraviť vstupné parametre (najmä pri technických indikátoroch, ktoré sa ladia napr. podľa priemernej intradennej volatility atď.)Z môjho pohľadu sú hlavnými výhodami kontrola a dostupnosť. Vďaka investičným aplikáciám má každý kontrolu nad svojimi investíciami a sám môže sledovať, vyhodnocovať a rozhodovať, čo bude robiť. Dostupnosť potom spočíva samozrejme vo fakte, že šikovný telefón má dnes nonstop pri ruke takmer každý a nie je nič jednoduchšie ako zapnúť aplikáciu na mobile, kde vidím nielen svoje pozície (investície), ale aj intuitívne grafy trhov v reálnom čase, správy, trhové analýzy a ďalšie.Zároveň si priamo v mobilnej aplikácii XTB môžu klienti posielať peniaze medzi svojimi investičnými účtami, vykonávať vklady či výbery atď.Divoký a nejasný. Takto by som veľmi stručne zhrnul trh kryptomien, komodít aj akcií.Naozaj nechcem veštiť budúcnosť z gule, ktorú nemám. Hovorí sa o tom, že akcie sú nadhodnotené, ale to už počúvame niekoľko rokov a stále si "kráčajú" strmhlav nahor (nielen čo sa týka nominálnych cien akcií, ale aj čo sa reportovaných obchodných výsledkov týka). V budúcom roku by sa to však naozaj mohlo zvrátiť (je to teraz pravdepodobnejšie, než predtým), a to kvôli plánovanému rastu úrokových sadzieb (nielen v USA) v záujme boja s infláciou. A nástrah je viac – od celosvetovej geopolitiky, cez spomaľujúcu a veľmi pofidérnu Čínu, až po neisté makro (inflácia/stagflácia/deflácia, pokles HDP, zadlženie atď.)Ako som popísal vyššie, kryptomeny sú rizikové aktíva a neviem si predstaviť, že by sa to v blízkej dobe mohlo zmeniť. Ak sa nebude dariť akciám, myslím si, že nás kryptomeny neprekvapia nejakým zásadným rastom, ale je to naozaj natoľko dynamické odvetvie, že sa môže pokojne dovtedy preniesť do úplne inej roviny a ja by som potom zodpovedal úplne inak (napr. nedávny "NFT boom" veľa zamiešal kartami a keby ste sa pýtal pred rokom, pochopiteľne by som niečo také vôbec nebol schopný zohľadniť). Preto nemám toto "veštenie budúcnosti" rád (u kryptomien to platí XY násobne).Potom určite stojí za to spomenúť komodity – na komoditných trhoch bolo tiež veľmi rušno v kontexte s pandémiou COVID, energetickou krízou, komplikovanou logistikou, ohromným dopytom, nedostatkom vstupov a zoznam by mohol pokračovať. Niektoré komodity z toho ťažili, iné nie. Len ťažko si dokážem predstaviť, že by sa na komoditách zopakovalo niečo podobne divoké, ale aj to je možné - najmä ak znovu prídu do hry vyššie uvedené aspekty (pandémie COVID atď.)Informačný servis