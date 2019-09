Každý nádych sa počíta

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (OTS) -Pacienti s respiračnými ochoreniami, ako je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc môžu byť pri dodržiavaní liečby nedôslední. Zmeniť by to mohol inhalátor, ktorý bol navrhnutý tak, aby pacientom umožnil jednoduchšie používanie, obsahuje ľahko čitateľný indikátor dávok a je na opakované použitie.V súčasnosti trpí chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, viac než 251 miliónov ľudí. Ak by mal každý pacient s týmto ochorením možnosť vymeniť klasické inhalátory za inhalátor na opakované použitie, tak by sa počas šiestich mesiacov ušetrilo asi 2,5 milióna jednorazových inhalátorov. To znamená, že presne toľko inhalátorov nemusí byť vyrobených, zabalených, dodaných, užívaných a následne vyhodených. Ak predpokladáme, že pacient s respiračným ochorením použije za mesiac jeden inhalátor, tak za rok ich je dvanásť. S inhalátorom na opakované použitie by sa z dvanástich použitých kusov, mohli stať dva.Náhradné náplne využívané pre nový vylepšený inhalátor znižujú nielen negatívny dopad na životné prostredie vo forme plastového odpadu. Inhalátor má nižší dopad na prostredie aj z hľadiska zanechávania uhlíkovej stopy CO₂. Nedávna štúdia ukázala, že uhlíková stopa je pri novinke v liečbe respiračných ochorení, približne 20-krát nižšia než uhlíková stopa tlakových dávkovacích inhalátorov. Uhlíková stopa vyprodukovaná zdravotníckym sektorom je zodpovedná za 3% - 10% celkových emisií oxidu uhličitého.Iniciatíva vyvinúť vylepšený inhalátor respektíve spôsob, ktorým bude liečba respiračných ochorení zjednodušená, vznikla na základe spätnej väzby od pacientov s cieľom zjednodušenia manipulácie a možnosti opakovaného použitia.