Výbor neakceptoval pripomienky prezidentky k atómovému zákonu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti na svojom utorkovom rokovaní neakceptoval pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej k novele zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). Do druhého čítania tak vrátený atómový zákon výbor odobril v pôvodnom, parlamentom schválenom znení. Za takéto uznesenie hlasovalo 7 z 12 prítomných členov výboru.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu atómového zákona s pripomienkami 19. júla. Tvrdí, že by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom. Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorý schválila NR SR na júnovej schôdzi, by malo byť podľa predkladateľov zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie vedených správnych konaní.priblížila slovenská hlava štátu.Hospodársky výbor prerokoval a schválil aj návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.Výbor sa taktiež zaoberal vládnym návrhom zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a vládnou novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.