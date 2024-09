Každý piaty pacient dostal kliešťovú encefalitídu bez toho, aby si našiel na tele kliešťa! Pripravte sa na jesennú sezónu kliešťov očkovaním už teraz

Kliešťová encefalitída - aj bez kliešťa!

Čo by sme mali vedieť o vakcíne:



očkujú sa ňou deti od 1 roka



má 95- až 99-percentnú účinnosť



chráni nás bez ohľadu na to, či vírus prenikol zaklieštením alebo konzumáciou infikovaných nepasterizovaných mliečnych výrobkov



očkovanie môže prebehnúť aj v skrátenej schéme, plnú imunitu tak získame za jeden mesiac



2.9.2024 (SITA.sk) - Už dávno neplatí, že si kliešťov prinášame iba z pobytu v lese alebo na lúke - v posledných rokoch sa hojne vyskytujú aj v mestských parkoch, či dokonca v upravených trávnikoch rodinných domov. Navyše, pri priaznivých teplotách ohrozujú zdravie ľudí celoročne. Prenášajú totiž infekčné ochorenia, ako sú kliešťová encefalitída či lymská borelióza.Úrad verejného zdravotníctva uvádza, že najvyšší výskyt prípadov týchto ochorení zaznamenáva v Banskobystrickom kraji (47,4 %), nasleduje Žilinský kraj (36,6 %) a Trenčiansky kraj (20,6 %)."Podľa našich štatistík vykázali lekári boreliózu v minulom roku u 3373 poistencov Unionu a ďalších takmer 80 skončilo v nemocnici s encefalitídou. Za prvých päť mesiacov tohto roka je to už viac ako 1500 ľudí, takže očakávame stúpajúci trend týchto ochorení," uviedla Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union."Aj keď je aktuálne už vysoká aktivita kliešťov, na očkovanie nie je nikdy neskoro. Vakcíny sú účinné už dva týždne po podaní druhej dávky, a preto keď radi trávite čas vonku alebo sa chystáte na jeseň do hôr, očkovanie je pre vás stále vhodné," vysvetľuje lekárka z Unionu, Ingrid Dúbravová. Dodáva, že pri skrátenej očkovacej schéme sa podáva druhá dávka s odstupom dvoch týždňov od prvej, a tak môžete mať do jedného mesiaca takmer stopercentnú imunitu. Vakcína je navyše vhodná aj pre deti od jedného roka. "Ak ste už absolvovali dve dávky očkovania, odporúčame vám ísť po tretiu dávku v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov,” povedala PhDr. Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva SR.Podľa hovorkyne Union ZP, Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, si treba pamätať, že vakcíny nemusíme platiť celé sami: "Všetkým poistencom ponúkame benefit v podobe preplatenia 50% z ceny vakcíny."Až dvadsať percent prípadov kliešťovej encefalitídy v minulom roku nespôsobili priamo kliešte. Ako je teda možné dostať ľudovo nazývaný "zápal mozgu" bez toho, aby nás infikoval kliešť? Vírus kliešťovej encefalitídy je zákerný v tom, že z infikovaného zvieraťa prechádza aj do mlieka a v prípade konzumácie nepasterizovaných mliečnych ovčích alebo kozích výrobkov, sa môže nakaziť aj človek. Vírus totiž zničí až tepelná úprava potravín pri teplote 70 °C."Kliešťová encefalitída sa najčastejšie prejaví približne jeden až tri týždne po prisatí kliešťa alebo po konzumácií infikovaných nepasterizovaných mliečnych produktov. Po príznakoch podobných chrípke - vysokej horúčke, bolestiach hlavy a svalov, nastúpi niekoľkodňové obdobie pokoja, ktoré vystrieda závažná druhá fáza ochorenia. Tá už postihuje celú centrálnu nervovú sústavu a môže sa skončiť zápalom mozgu alebo mozgových blán," vysvetľuje lekárka I. Dúbravová.Informačný servis