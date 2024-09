Slovenské potraviny prenikajú aj na zahraničný trh, môže za to aj spolupráca s Kauflandom

2.9.2024 (SITA.sk) -Kvalitné slovenské potraviny sa dokázali presadiť nielen na tunajšom trhu, ale čoraz častejšie prenikajú aj do regálov mimo Slovenska. Domácim výrobcom to umožňuje spolupráca s reťazcom, vďaka ktorému sú ich produkty dostupné aj pre spotrebiteľov v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Chorvátsku, Bulharsku či Rumunsku.hovorí Attila Porubský, riaditeľ oblasti Nákup trvanlivého sortimentu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Každá exportovaná potravina, vrátane tej, ktorú dodávateľ vyrába výlučne pre jedného predajcu, je výrazným prínosom nielen pre slovenskú ekonomiku, ale aj pre tunajších výrobcov. Tí partnerstvom s Kauflandom získavajú veľkú devízu. Okrem spoľahlivého plnenia finančných záväzkov zo strany odberateľa a garantovaného objemu produkcie majú tiež možnosť presadiť sa aj za hranicami, či už s vlastnými výrobkami, alebo s tými, ktoré do reťazca dodávajú pod jeho privátnou značkou. Medzi produkty vyrobené domácimi dodávateľmi pod privátnymi značkami, ktoré zákazníci nájdu aj v predajniach Kauflandu v zahraničí, patria napríklad piškóty, oblátky, syry, tofu či dojčenská voda. Keďže obchodný reťazec si dodávateľov starostlivo vyberá a počas auditov precízne kontroluje dodržiavanie receptúr aj zabezpečenie výrobných procesov, slovenskí potravinári to zároveň môžu využiť pre vlastný rast, modernizáciu a rozvoj značky.zdôrazňuje Marek Goldschmied, riaditeľ oblasti Nákup čerstvého sortimentu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika a dodáva:Informačný servis