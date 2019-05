Každý rok pribúda množstvo reštaurácií a pohostinských zariadení

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Počet reštaurácií a pohostinstiev zaznamenal za uplynulých deväť rokov až 80-percentný nárast. A to aj napriek tomu, že podnikanie v oblasti reštauračných služieb je dlhodobo vystavené nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a vysokej konkurencii. Potvrdzuje to aj analýza poradenskej spoločnosti Bisnode.Podľa nej je v súčasnosti na Slovensku v prevádzke 8143 reštaurácií a pohostinstiev, pričom ešte koncom minulého roka spoločnosť evidovala 8037 registrovaných subjektov podnikajúcich v reštauračných službách. Ide o najvyšší počet za posledných deväť rokov. V roku 2010, keď začala spoločnosť počty zariadení pôsobiacich v reštauračných službách monitorovať, databázy uvádzali 4520 aktívnych prevádzok.opisuje výsledky Petra Štěpánová, analytička spoločnosti.Podľa nej prevádzkovanie reštaurácií a pohostinstiev patrí dlhodobo k obľúbených oblastiam podnikania, a to aj napriek tomu, že trpí nedostatkom kuchárov a čašníkov, ako aj značným konkurenčným prostredím.