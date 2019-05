Prešov rieši so štrajkovým výborom dopravného podniku mzdy

Ilustračné foto. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Prešov 29. mája (TASR) - Zástupcovia vedenia Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) a prešovskej radnice sa stretli v utorok (28. 5.) so štrajkovým výborom a zamestnancami. Diskutovali o zvýšení mzdových taríf. TASR o tom informovala v stredu hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková.Ponuka vedenia podniku a prísľub navýšenia mzdových taríf o 0,40 eura bola podľa jej slov štrajkovým výborom a zamestnancami zamietnutá a opätovne predložená požiadavka navýšenia o 0,70 eura s platnosťou od 1. júla 2019 a ďalším navýšením o 0,30 eura s platnosťou od 1. januára 2020.povedal počas rokovania viceprimátor Prešova Vladimír Feľbaba.V rámci rokovania odznelo zo strany mesta predovšetkým vysvetlenie, že navýšenie mzdových taríf o sumu vyššiu než 0,40 eura musí byť predmetom rokovania a schválenia mestským zastupiteľstvom. V prvom kroku by však mal byť návrh prednesený na stredajšom zasadnutí mestskej rady.Piatkový (31. 5.) ostrý štrajk zamestnancov si podľa hovorkyne mesta vyžiada obmedzený režim prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Ako povedala, snahou vedenia podniku, ako aj samotného mesta je, aby sa situácia čo najmenej dotkla obyvateľov.vysvetlila Peknušiaková.Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla, na piatok (31. 5.) ohlásili ostrý celodenný štrajk, ktorý potrvá od 4.00 do 23.45 h.