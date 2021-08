Každý šiesty Slovák bol pred rokom ohrozený chudobou a sociálnym vylúčením, najvyššie čísla má jeden kraj

Chudoba

chudoby

chudobou

Počet ohrozených ľudí sa znížil o tisíce

chudobou

chudobou

chudoby

chudoby

Najrozšírenejšia je príjmová chudoba

chudoby

chudobou

chudoby

chudoby

Banskobystrický kraj má najviac ohrozených

chudobou

chudobou

chudobou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2021 (Webnoviny.sk) -a sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku na Slovensku 14,8 % obyvateľov, čo predstavuje necelých 800-tisíc ľudí. Počet aj podiel osôb, ktoré boli vlani ohrozené rizikomalebo sociálneho vylúčenia, medziročne klesol, a to o 1,6 percentuálneho bodu.V roku 2019 bolo na Slovenskua sociálnym vylúčením ohrozených približne o 80-tisíc viac osôb. Vyplýva to zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2020, o ktorých v tlačovej správe informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Zisťovanie podľa štatistikov ešte nezachytilo možné dôsledky koronakrízy v spoločnosti, tie sa očakávajú až v tohtoročnom zisťovaní.Za posledných desať rokov sa počet osôb ohrozenýcha sociálnym vylúčením na Slovensku podľa ŠÚ SR znížil o viac ako 300-tisíc osôb. V roku 2011 boloalebo sociálnym vylúčením na Slovensku ohrozených až 20,6 % obyvateľov.Z dlhodobého hľadiska trend poklesu podľa štatistikov prerušilo zvýšenie ukazovateľav rokoch 2010 a 2011 pod vplyvom hospodárskej krízy, v danom období bolo niektorou z troch dimenziíohrozených viac ako 1,1 milióna obyvateľov Slovenska.Spomedzi troch dimenziía sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. príjmovou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami ako je národná hranica. Pod hranicou príjmovejminulý rok žilo 11,4 % osôb, čo je približne 615-tisíc obyvateľov. V porovnaní s rokom 2019 išlo o mierny pokles.Druhá dimenzia, a to závažná materiálna deprivácia, zasahovala 5,9 % obyvateľov Slovenska, čo predstavovalo takmer 318-tisíc obyvateľov. Ide o ľudí žijúcich v domácnostiach, ktorí pociťujú súčasne aspoň štyri z deviatich sledovaných materiálnych nedostatkov. Najčastejšie ide o neschopnosť zaplatiť si raz ročne týždeň dovolenku mimo domu, neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom a problém zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň.Tretia dimenzia, a to veľmi nízka intenzita práce, zasahovala v minulom roku 3,3 % obyvateľov. Ide o podiel ľudí žijúci v domácnostiach, ktorí odpracovali menej ako pätinu z celoročného pracovného potenciálu jej členov. Tento údaj tiež dlhodobo klesá.Počet a podiel obyvateľov ohrozenýchalebo sociálnym vylúčením sa rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol vlani v Banskobystrickom kraji, kde ide o každého štvrtého obyvateľa.Nad celoslovenským priemerom sa nachádzali aj Prešovský kraj s 20,8 percentami obyvateľov ohrozenýchalebo sociálnym vylúčením a Košický kraj, kde podiel týchto osôb dosiahol 19,4 percenta.Najmenej ohrození sú dlhodobo obyvatelia Bratislavského kraja. V tomto kraji bolo v minulom roku ohrozenýchalebo sociálnym vylúčením len 5,9 percenta jeho obyvateľov.