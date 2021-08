Najdrahším koníčkom Slovákov sú výlety a cestovanie, najmenej peňazí zas minú na kultúru

Muži investujú do svojich koníčkov viac

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Každý druhý Slovák minie mesačne za zábavu približne desatinu svojho rodinného rozpočtu. Asi tretina domácností vynaloží na svoje koníčky 10 až 30 percent príjmov.Ako ďalej vyplýva z prieskumu výdavkov slovenských domácností od spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika , najviac peňazí míňajú Slováci za cestovanie a víkendové výlety, najmenej zasa za kultúrne podujatia.Menšiu časť príjmov vydávajú za zábavu ženy, muži investujú do svojich koníčkov výrazne viac. Približne každá šiesta slovenská domácnosť uvádza, že za zábavu a koníčky neminie vôbec nič.Za zábavu míňajú svoje finančné prostriedky nielen študenti ale aj ľudia v produktívnom veku. Do koníčkov a nových zážitkov investujú najmä vzdelanejší ľudia, ktorí bývajú vo väčších mestách a majú viacčlenné rodiny.„Z nášho prieskumu vyplýva, že Slováci síce radi utrácajú za zábavu a ďalšie voľnočasové aktivity, zároveň však výdavky na tieto účely klesajú s ich osobným či rodinným príjmom. Pokiaľ ide o socioekonomické postavenie respondentov, najviac vydajú na svoje záujmy a zábavu tí, ktorí pracujú v oblastiach informačných technológií a finančných služieb,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK uvádza Jaroslava Palendalová Najväčšiu časť peňazí (takmer 27 %) za zábavu minú Slováci za cestovanie a výlety. Pätinu výdavkov predstavujú návštevy reštaurácií a posedenia s priateľmi.Takmer rovnaký podiel smerujú slovenské domácnosti do športu a záhradkárčenia, do športu ide takmer 13 percent celkových výdavkov na zábavu a záujmy a do záhradkárčenia 14 percent. Najmenej, len necelých 5 % výdavkov v tejto oblasti, utratia Slováci za kultúru.