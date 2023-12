Každý tretí zamestnanec považuje súčasnú situáciu za priaznivú na zmenu práce, v jednom kraji si to myslí väčšina opýtaných

Väčšina je skeptická

Veľké množstvo neobsadených miest

Dôvody zmeny zamestnania

Benefity

18.12.2023 (SITA.sk) - Počet ponúk práce tento rok prevyšoval množstvo uchádzačov a uchádzačiek o prácu. Prvýkrát od vypuknutia pandémie, keď na zmenu práce vplývali špecifické okolnosti, sú nálady ľudí podobné s predpandemickým obdobím. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Profesia realizovala agentúra Focus Tretina respondentiek a respondentov si myslí, že aktuálne je priaznivá situácia na zmenu práce.„Oproti 56 percentám, ktoré si myslia presný opak, to pôsobí ako malá časť zamestnancov a zamestnankýň, no pri porovnaní s dátami z predchádzajúcich rokov je potešujúce, že pocity zamestnancov sa definitívne vrátili na úroveň spred pandémie," uviedla spoločnosť Profesia.Jediný kraj, v ktorom je podľa respondentiek a respondentov viac priaznivá ako nepriaznivá situácia na zmenu zamestnávateľa, je Bratislavský kraj. Celkovo platí, že čím sú ľudia mladší, tým optimistickejšie vnímajú možnosti zmeniť zamestnávateľa, najvýraznejšie to je vidno na skupine do 24 rokov, a tiež v prípade zamestnancov s vysokými príjmami.Naopak, čím nižší príjem, tým pesimistickejšie vnímanie situácie. Platí to tiež na ľudí, ktorí žijú sami alebo sú vdovy či vdovci.Hoci to výsledky pocitov respondentov a respondentiek nenaznačujú, na trhu je aktuálne veľké množstvo neobsadených miest a sú pozície, pri ktorých si zamestnanci a zamestnankyne naozaj môžu vyberať spomedzi firiem, pre ktoré chcú pracovať. To, že v ostatných rokoch zamestnanci a zamestnankyne na Slovensku nevnímajú vhodné podmienky na zmenu práce, potvrdzuje aj fakt, že spomedzi respondentov, ktorí už niekedy menili zamestnanie, takmer polovica menila pred viac ako piatimi rokmi.Dôvodov, prečo ľudia menia zamestnanie, je viacero, no nízky plat je suverénne najčastejším. Štyria z desiatich dotknutých respondentov zmenili svoje posledné zamestnanie práve pre slabé finančné ohodnotenie.Príčinou odchodu boli aj nevyhovujúce pracovné podmienky, zlá doprava na pracovisko, priveľa práce, resp. nadčasov. Desatina chcela napredovať a v práci im chýbala možnosť kariérneho rastu, podobnému podielu respondentov a respondentiek nevyhovoval nadriadený.Zmena zamestnávateľa nemusí prísť iba pri nespokojnosti s tým aktuálnym, lákadlom môže byť lepšia pracovná príležitosť. Okrem vyššieho ponúkaného platu prieskum potvrdzuje narastajúcu dôležitosť poskytovaných benefitov, pre respondentov bola druhým najčastejším dôvodom.Aj preto by firmy mali dbať na posilňovanie benefitov ako je možnosť práce z domu, flexibilný pracovný čas či dovolenka nad rámec zákona. Motiváciou zmeniť prácu je aj jej lepšia náplň, poloha pracoviska aj príjemnejšie pracovné prostredie.