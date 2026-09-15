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15. septembra 2026
Každý týždeň je horší ako predchádzajúci. Rusko prudko stupňuje útoky na ukrajinské železnice, varuje ich šéf
Len v auguste podľa Oleksandra Percovského zaútočili Rusi na približne 40 lokomotív. Najnovší zásah pri Poľsku bol doteraz najbližším k hranici Európskej únie. Ruské ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Len v auguste podľa Oleksandra Percovského zaútočili Rusi na približne 40 lokomotív. Najnovší zásah pri Poľsku bol doteraz najbližším k hranici Európskej únie.
Ruské útoky na ukrajinskú železničnú sieť sa prudko zintenzívňujú a situácia je prakticky každý týždeň horšia. V rozhovore pre agentúru AFP to uviedol šéf ukrajinských štátnych železníc Oleksandr Percovskyj. Moskva podľa neho zároveň rozširuje svoje technické možnosti a dokáže čoraz presnejšie zasahovať vlaky a ďalšie železničné ciele.
„Začala sa prakticky nepretržitá kampaň útokov proti železnici,“ povedal Percovskyj. „Rastie exponenciálne. Každý mesiac, každý týždeň je vo všeobecnosti horší ako ten predchádzajúci.“ Rozsah útokov ilustroval údajmi o zasiahnutých lokomotívach. Len počas augusta ich podľa neho Rusi napadli približne 40. Za celé obdobie vojny bolo zasiahnutých približne 400.
Železnica má pre Ukrajinu mimoriadny význam, keďže vzdušný priestor krajiny je od začiatku ruskej invázie uzavretý. Vlaky zabezpečujú prepravu obyvateľov, zahraničných politikov, diplomatov a humanitárnych pracovníkov, ale aj nákladu a zásob potrebných pre vojnové úsilie.
Novým prvkom je podľa Percovského rozširovanie útokov na západ krajiny, ďaleko od frontovej línie. Cez víkend ruský útok zasiahol lokomotívu približne dva kilometre od poľských hraníc. Vlak, ktorý sa chystal prekročiť hranicu, krátko pred zásahom evakuovali a nikto neutrpel zranenia.
Podľa šéfa ukrajinských železníc išlo o doteraz najbližší takýto útok k hranici Európskej únie. „Snažia sa neustále skúšať nervy všetkých,“ povedal Percovskyj. „Signálom je, že na ukrajinskom území neexistuje bezpečná zóna.“
Kremeľ pritom v pondelok nenaznačil, že by Rusko plánovalo útoky geograficky obmedziť. Hovorca Dmitrij Peskov na otázku o zásahu uviedol, že Rusko bude pokračovať v útokoch na ciele na „celom“ území Ukrajiny.
Pri zvýšenom riziku útoku ukrajinské železnice vlaky zastavujú a evakuujú. Cestujúci potom podľa AFP niekedy čakajú celé hodiny v poliach alebo lesoch vedľa trate, kým nebezpečenstvo nepominie. Percovskyj upozornil aj na rastúce technické možnosti ruských síl. „Ich schopnosť presne zasahovať koľajové vozidlá a podobné ciele sa očividne rozširuje,“ povedal.
„Všetci máme pocit, že ich technické možnosti rastú, pokiaľ ide o autonómiu, schopnosť prekonávať systémy elektronického boja aj vzdialenosť, z ktorej môžu útočiť,“ dodal. Ruské útoky si vyberajú obete aj medzi železničiarmi. Od začiatku invázie zahynulo počas výkonu práce 62 zamestnancov ukrajinských železníc.
Kyjev sa obáva, že železnice sú iba jednou časťou širšej ruskej kampane proti ukrajinskej ekonomike. Po mesiacoch útokov na lodnú dopravu v Čiernom mori čelia zásahom aj sklady, poľnohospodárstvo, dopravné uzly a logistické centrá. „Na jednej strane ide o ekonomiku - celý tento komplex útokov proti nám, našim zákazníkom, hutníckemu sektoru, prístavom a infraštruktúre,“ povedal Percovskyj.
Útoky však podľa neho sledujú aj psychologický cieľ. „Na druhej strane ide o zlomenie ducha ľudí - o zasievanie predstavy, že na nich zabudli, že dopravné spojenia sa prerušujú a že už nie sú súčasťou väčšej krajiny.“
Zdroj: SITA.sk - Každý týždeň je horší ako predchádzajúci. Rusko prudko stupňuje útoky na ukrajinské železnice, varuje ich šéf © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky na ukrajinskú železničnú sieť sa prudko zintenzívňujú a situácia je prakticky každý týždeň horšia. V rozhovore pre agentúru AFP to uviedol šéf ukrajinských štátnych železníc Oleksandr Percovskyj. Moskva podľa neho zároveň rozširuje svoje technické možnosti a dokáže čoraz presnejšie zasahovať vlaky a ďalšie železničné ciele.
Rozsah útokov
„Začala sa prakticky nepretržitá kampaň útokov proti železnici,“ povedal Percovskyj. „Rastie exponenciálne. Každý mesiac, každý týždeň je vo všeobecnosti horší ako ten predchádzajúci.“ Rozsah útokov ilustroval údajmi o zasiahnutých lokomotívach. Len počas augusta ich podľa neho Rusi napadli približne 40. Za celé obdobie vojny bolo zasiahnutých približne 400.
Železnica má pre Ukrajinu mimoriadny význam, keďže vzdušný priestor krajiny je od začiatku ruskej invázie uzavretý. Vlaky zabezpečujú prepravu obyvateľov, zahraničných politikov, diplomatov a humanitárnych pracovníkov, ale aj nákladu a zásob potrebných pre vojnové úsilie.
Najbližší útok k hranicu EÚ
Novým prvkom je podľa Percovského rozširovanie útokov na západ krajiny, ďaleko od frontovej línie. Cez víkend ruský útok zasiahol lokomotívu približne dva kilometre od poľských hraníc. Vlak, ktorý sa chystal prekročiť hranicu, krátko pred zásahom evakuovali a nikto neutrpel zranenia.
Podľa šéfa ukrajinských železníc išlo o doteraz najbližší takýto útok k hranici Európskej únie. „Snažia sa neustále skúšať nervy všetkých,“ povedal Percovskyj. „Signálom je, že na ukrajinskom území neexistuje bezpečná zóna.“
Kremeľ pritom v pondelok nenaznačil, že by Rusko plánovalo útoky geograficky obmedziť. Hovorca Dmitrij Peskov na otázku o zásahu uviedol, že Rusko bude pokračovať v útokoch na ciele na „celom“ území Ukrajiny.
Pri zvýšenom riziku útoku ukrajinské železnice vlaky zastavujú a evakuujú. Cestujúci potom podľa AFP niekedy čakajú celé hodiny v poliach alebo lesoch vedľa trate, kým nebezpečenstvo nepominie. Percovskyj upozornil aj na rastúce technické možnosti ruských síl. „Ich schopnosť presne zasahovať koľajové vozidlá a podobné ciele sa očividne rozširuje,“ povedal.
„Všetci máme pocit, že ich technické možnosti rastú, pokiaľ ide o autonómiu, schopnosť prekonávať systémy elektronického boja aj vzdialenosť, z ktorej môžu útočiť,“ dodal. Ruské útoky si vyberajú obete aj medzi železničiarmi. Od začiatku invázie zahynulo počas výkonu práce 62 zamestnancov ukrajinských železníc.
Boj proti ukrajinskej ekonomike
Kyjev sa obáva, že železnice sú iba jednou časťou širšej ruskej kampane proti ukrajinskej ekonomike. Po mesiacoch útokov na lodnú dopravu v Čiernom mori čelia zásahom aj sklady, poľnohospodárstvo, dopravné uzly a logistické centrá. „Na jednej strane ide o ekonomiku - celý tento komplex útokov proti nám, našim zákazníkom, hutníckemu sektoru, prístavom a infraštruktúre,“ povedal Percovskyj.
Útoky však podľa neho sledujú aj psychologický cieľ. „Na druhej strane ide o zlomenie ducha ľudí - o zasievanie predstavy, že na nich zabudli, že dopravné spojenia sa prerušujú a že už nie sú súčasťou väčšej krajiny.“
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Každý týždeň je horší ako predchádzajúci. Rusko prudko stupňuje útoky na ukrajinské železnice, varuje ich šéf © SITA Všetky práva vyhradené.
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