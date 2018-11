Kažimír má obavy ohľadne Talianska z pohľadu prehlbovania menovej únie

Na archívnej snímke Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 5. novembra (TASR) - Pondelňajšie zasadnutie ministrov financií eurozóny (Euroskupina) zrejme neprinesie "rozuzlenie" sporu medzi Talianskom a zvyškom eurozóny ohľadom rozpočtu, na ktorom trvá talianska vláda. Uviedol to minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) po príchode na rokovania Euroskupiny v Bruseli.Kažimír upozornil, že taliansky minister financií Giovanni Tria zrejme svojich rezortných kolegov oboznámi s vnútropolitickou situáciou v Taliansku a pozíciou jednotlivých koaličných partnerov talianskej vlády.uviedol Kažimír. Dodal, že z tohto pohľadu je pozícia Slovenska jasná - vyjadrujeme silnú podporu Európskej komisii ako inštitúcii, ktorá je strážkyňou zmlúv a ktorá vysvetľuje pravidlá.Podľa jeho slov ešte stále je čas na dohodu s Rímom, lebo hodnotenie rozpočtov členov eurozóny bude na programe Euroskupiny až v decembri.Európska komisia koncom októbra (23.10) odmietla plán talianskej vlády na podobu rozpočtu na rok 2019 so schodkom 2,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) pri vysokom zadlžení krajiny. Exekutíva EÚ dala Rímu tri týždne, aby predložil opravný návrh.Kažimír na otázku, či nemá obavy z postoja talianskej vlády, ktorá sa zatiaľ nevyjadruje ústretovo voči Bruselu, pripomenul, že v rokoch 2009 - 2010 bolo vyvinuté veľké úsilie, aby sa eurozóna dostala do "dobrej kondície" a aby verejné financie jednotlivých členských krajín boli udržateľné.opísal situáciu.Podľa jeho slov však pozícia Talianska ohrozuje najmä rokovania o budúcej podobe eurozóny.vysvetlil Kažimír, ktorý zdôraznil, že na projekte prehlbovania menovej únie sa pracuje už niekoľko rokov.