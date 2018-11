Ružomberské ulice rozžiari lampiónový sprievod, súčasťou bude zbierka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remias Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remias

Ružomberok 5. novembra (TASR) – Milovníci svetiel, lampiónov a lampášov sa na konci pracovného týždňa stretnú v ružomberskom Parku Štefana N. Hýroša, aby v rámci tradičného sprievodu svätého Martina rozžiarili ulice mesta. Súčasťou podujatia bude benefičná aktivita - potravinová zbierka s názvom Pomôžme.Program sa začne zrazom lampiónových nadšencov v piatok 9. novembra o 16.30 h. Úvod bude patriť detskému divadlu v réžii Muzikálovej súkromnej základnej umeleckej školy Alkana Ružomberok. Následne sa lampiónový spievod vydá do ulíc - prejdú po Mostovej ulici, Veľkým závozom k radnici, Malým závozom, po ulici Podhora a Mostová a späť do parku, kde bude prichystané malé prekvapenie.„Lampiónový sprievod sv. Martina je v meste veľmi obľúbeným a s ôsmym ročníkom už vlastne tradičným podujatím. Veríme, že pocit radosti, šťastia a spolupatričnosti naplní aspoň na chvíľu každého z nás,“ uviedla Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.Dodala, že keďže sv. Martin bol dobrodinec a svoju pomoc venoval predovšetkým ľuďom v núdzi, je dobrým zvykom, že súčasťou podujatia je aj benefičná aktivita.„Pripravujeme zbierku suchých trvanlivých potravín pre výdajňu potravinovej banky mesta Ružomberok, ktorú klienti poznajú pod názvom Slniečko. Pomôže aj maličkosť ako napríklad balíček ryže, instantnej polievky alebo kilo cukru či múky, ktorý prinesieme do parku pred sprievodom. Veríme, že nezostaneme ľahostajní a pomôžeme núdznym. Za všetko vopred ďakujeme," povedala Andrea Dobošová, predsedníčka Materského centra Nevedko, ktoré zbierku organizuje.Podujatie financuje a organizuje mesto Ružomberok, sprievodné podujatia zabezpečujú ďalší partneri.