Kažimír: Nemáme ešte jasné prepočty zastropovania dôchodkového veku

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - S ústavným návrhom koaličného Smeru-SD na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov návrh štátneho rozpočtu nepočíta. Potvrdil to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) na utorkovom (20.11.) rokovaní finančného výboru v parlamente. Zdôvodnil to tým, že to ešte nie je schválená legislatíva a o návrhu jednotlivé strany diskutujú.Rezort financií taktiež nemá presne prepočítaný finančný vplyv tohto ústavného návrhu.priblížil Kažimír.Zároveň však pripustil, že návrh môže mať negatívny vplyv na dôchodkové výdavky.doplnil minister financií.Návrh štátneho rozpočtu, ktorým sa bude zaoberať parlament už na nadchádzajúcej schôdzi, však v nasledujúcich rokoch počíta podľa Kažimíra s prebytkom. V predchádzajúcich návrhoch rozpočtov sa to nepodarilo dosiahnuť. Vyrovnané hospodárenie má byť dosiahnuté už v budúcom roku, teda o rok skôr, ako pôvodne rezort financií plánoval.dodal Kažimír, podľa ktorého by mal byť finančný vplyv návrhu prepočítaný najlepšie ešte pred definitívnym hlasovaním v parlamente.To bolo prerušené na októbrovej schôdzi parlamentu. Smer-SD totiž na definitívne schválenie potrebuje ústavnú väčšinu a istú ju v októbri nemal. Hnutia OĽaNO aj Sme rodina totiž prišli na poslednú chvíľu pred hlasovaním s novými návrhmi. Opozičná SaS návrh odmieta od začiatku, kriticky sa k návrhu staval aj Most-Híd, poslanci však mali mať pri októbrovom hlasovaní "voľnú ruku". Návrh plánovala podporiť ĽSNS aj SNS. Definitívne sa má o tomto návrhu rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá štartuje v utorok (27.11.).