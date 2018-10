Kažimír: Začíname s personálnym a procesným auditom v štátnej správe

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Vláda pripravuje personálny audit v štátnej správe, ale i v štátnych podnikoch. Chce sa tak pozrieť na efektívnosť v tejto sfére. Avizoval to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Kažimír uviedol, že tento audit vo verejnej správe si u premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vydobyl za zvýšenie miezd štátnych a verejných zamestnancov.priblížil Kažimír.Na tento audit chce vláda využiť celý volebný rok.myslí si Kažimír.Vládu za rast počtu zamestnancov štátnej správy kritizoval opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS).podotkol Jurzyca. Podľa neho aktuálne ekonomicky dobré časy by sa dali využiť na presun týchto zamestnancov do súkromného sektora.myslí si Jurzyca. Upozornil na to, že počas krízy sa práve týmto zamestnancom museli znižovať platy.Kažimír uviedol, že je zástancom toho, aby sa verejný sektor nezväčšoval.myslí si Kažimír. Vysvetlil napríklad, že zamestnanci bratislavského dopravného podniku spadajú pod verejný sektor. Nárast je tiež spôsobený počtom zamestnancov v samosprávach a vyšších územných celkoch.upozornil Kažimír s tým, že títo zamestnanci plnia dôležitú úlohu v oblasti sociálnych služieb. Tiež sa napríklad zvýšil počet asistentov učiteľov.dodal Kažimír.Jurzyca tiež uviedol, že ekonomicky dobré časy by mala vláda využiť na prípravu na horšie časy.podotkol Jurzyca.Minister financií je však s návrhom budúcoročného rozpočtu spokojný.predpokladá Kažimír. Pre neho je najdôležitejšie to, že predstavený návrh rozpočtu je v strednodobom hľadisku v najbližších troch rokoch vyrovnaný a udržateľný.dodal Kažimír.