Študenti sa môžu aj opäť zapojiť do literárnej súťaže rezortu obrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Témou 14. ročníka literárnej súťaže Ministerstva obrany (MO) SR je Vplyv osmičiek vojenských dejín na našu súčasnosť. Študenti stredných a vyskoých škôl sa môžu so svojim príspevkom do súťaže prihlásiť do polnoci 11. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa MO Danka Capáková.uviedla hovorkyňa.Záujemcovia môžu príspevky posielať na e-mailovú adresu sutaz@mod.gov.sk.ozrejmila.Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií, a to žiaci stredných škôl, vrátane žiakov osemročných gymnázií od kvinty vyššie, a študenti vysokých škôl, vrátane externistov a doktorandov. Podľa Capákovej sú pre víťazov pripravené finančné odmeny.Práce, ktoré splnia súťažné podmienky, zaradia do prvého z dvoch súťažných kôl. Na základe kvality textu a vystihnutia témy má rezortná komisia v prvom kole vybrať päť najlepších prác z každej kategórie.vysvetlila priebeh súťaže Capáková.