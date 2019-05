Kde nepomôže štát, pomôžu osobnosti

MISIA 08 Foto: Milan Krupčík Foto: Milan Krupčík

Priebežný zoznam jazdcov MISIE 08, 3. júna 2019

1. Nikita Slovák - režisér

2. Marcel Forgáč - moderátor

3. Matej Beňuš – vodný slalomár, olympionik, 7-násobný majster sveta

4. Karin Haydu - herečka

5. Roman Pomajbo - herec

6. Anna Šišková Chlumská - herečka

7. Vlado Pagac - veterinár

8. Veronika Lučeničová Gabčová - výtvarníčka

9. Svetlana Rymarenko - speváčka

10. Marián Mitaš - herec

11. Zuzana Rehak Štefečeková – olympionička, strelkyňa, niekoľkonásobná majsterka sveta

12. Juraj Bača - herec

13. Zdeno Cíger – hokejový tréner

14. Lucia Hurajová - herečka

15. Petra Ázacis Kuťková – športová komentátorka

16. MUDr. Miroslav Hudec

17. Mato Korbelič - šéfkuchár

18. Lucia Hablovičová – moderátorka, modelka

19. Jana Galaxia Brisudová - sochárka

20. Kvetka Horváthová - moderátorka

21. Mirka Partlová - herečka

22. Veronika Vadovičová – paralympionička, strelkyňa, niekoľkonásobná majsterka sveta

23. Jana Wagnerová - herečka

24. Monika Ščevovichová - novinárka

25. Vladimír Grežo – riaditeľ BKIS

26. Lucia Lužinská – herečka, speváčka

27. Soňa Zverková – automobilová novinárka

28. Ludwig Bagin - moderátor

29. Anna Repková - speváčka

30. Eňa Podzámska - herečka

31. Ivan Tuli Vojtek - herec

32. Michaela Galová - výtvarníčka

33. Linda Ballová – operná speváčka

34. Katarína Jesenská - moderátorka

35. Miro Drobný - režisér

36. Radovan Bránik - novinár

37. Juraj Hrčka - herec

38. Zuzana Vačková - herečka

39. Zuzana Haasová - herečka

40. Janka Lieskovska - herečka

41. Svište – mladí hokejisti

42. Lukáš Dóza - herec

43. Danica Jurčová - herečka

44. Jany Landl – fit tréner

45. Milena Minichová - herečka

46. Marcel Nemec - herec

47. Robo Jakab - herec

48. Eva Sakálová - herečka

49. Sona Stefkova -modelka

50. Otto Kollmann - hudobník

51. Martin Šmahel - fit tréner



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (OTS) - Päťdesiatka známych osobnostní už pondelok sadne na bicykel a vydá sa do ulíc Bratislavy v úlohe kuriérov charitatívneho projektu MISIA 08. Osobnosti v jeden deň do roka roznášajú výtvarné certifikáty firmám, súkromným osobám, inštitúciám, ktoré si ich telefonicky alebo cez messenger MISIE volajú a objednávajú. Za doručenie certifikátu potom zaplatia osobnostiam, ktoré za vyzbierané peniaze kúpia potrebné zdravotnícke pomôcky postihnutým deťom a mladým ľuďom, ktorým poisťovne nechcú pomôcky preplatiť.“ povedal ambasádor Misie, režiséra dodáva:. „,“ povedal ambasádor projektu Nikita Slovák, ktorý projekt zrealizoval na Slovensku po českom vzore jeho kolegov.V pondelok ráno spred nákupného centra Eurovea budú na bicykloch Kellys štartovať herci, športovci, speváci, moderátori, umelci ale aj známy šéfkuchár, bývalá investigatívna novinárka, či veterinár a zároveň majster sveta v kettlebell veteránov. V tíme sa nachádza aj tehotná majsterka sveta a strieborná olympijská medailistka Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá namiesto bicykla využije na doručovanie špeciálnych certifikátov od výtvarníka Petra Stankoviča elektromobil Volkswagen e-up! z projektu up! city, a tak sa aj oni môžu zapojiť do charitatívneho projektu osobností. „“ hovorí Nikita Slovák. „“.Bratislavčania si môžu kuriérov objednávať už teraz a aj počas dňa MISIE 08(0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133) alebo. Aktuálny zoznam kuriérov MISIE 08 nájdete aj na facebookovej stránke MISIA – osobnosti kuriérmi