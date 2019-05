Závery ekoauditu sú podľa zhotoviteľa D4/R7 neprípustné a nesprávne

Na snímke pokračovanie výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Foto: TASR- Štefan Puškáš Foto: TASR- Štefan Puškáš

Bratislava 31. mája (TASR) – Ekoaudit, tak ako bol predložený ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi (Most-Híd), obsahuje zásadné chyby. Konštatuje to hlavný zhotoviteľ bratislavského obchvatu D4R7 Construction s tým, že to môže preukázať.Spoločnosť podľa svojho stanoviska 21. mája predložila rezortu dopravy súhrnnú správu ako odpoveď na ekoaudit. Kontrola bola vykonaná prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a ďalších špecialistov. V reakcii mal podľa stanoviska hlavný zhotoviteľ závery ekoauditu vyvrátiť.poznamenal Juan José Bregel, generálny riaditeľ D4R7 Construction.Okolo výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 podľa neho zaznelo veľa nepodložených informácií.dodal Bregel s tým, že v rámci PPP modelu je aj v záujme spoločnosti vyhnúť sa akýmkoľvek chybám, ktoré by mohli ovplyvniť plynulú prevádzku.Ministerstvo dopravy zrealizuje dodatočné odbery vzoriek v súvislosti so stavbou D4/R7. Érsek potvrdil, že sa budú odoberať na viacerých miestach projektu. Doplniť ďalšie vzorky násypových materiálov odporučil aj ekoaudit, aby ich výpovedná hodnota bola štatisticky nespochybniteľná,Závery ekoauditu tiež hovoria, že z hľadiska procesu EIA (posudzovania vplyvov na životné prostredie) je možné konštatovať neplnenie približne jednej tretiny podmienok uložených v procese EIA na stavbu D4 Jarovce – Ivanka sever. Výsledky rozboru zemín z násypových materiálov na vybraných miestach, výplachov z vŕtacích a betonárskych prác podľa ekoauditu preukázali porušenie technologických postupov z environmentálneho hľadiska a zároveň predbežne potvrdili podozrenie na znečisťovanie životného prostredia.