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31. júla 2026
Kde sa dá počas letných horúčav bezpečne okúpať? Hygienici zverejnili najnovšie výsledky kontrol
Tagy: Kúpaliská vodné plochy
Niektoré lokality evidujú zhoršenú kvalitu vody, ktorá predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny obyvateľov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v 31. týždni roka 2026 ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Niektoré lokality evidujú zhoršenú kvalitu vody, ktorá predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny obyvateľov.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v 31. týždni roka 2026 vykonávali štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných kúpaliskách a monitorovali kvalitu vody na vybraných prírodných vodných plochách so zabezpečenou aj neorganizovanou rekreáciou.
Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, v časti prírodných kúpalísk a prírodných vodných plôch evidujú odborníci 11 prírodných kúpalísk v prevádzke, vrátane jazier ako Plážové kúpalisko Aqualand v Banskej Bystrici, Plážové kúpalisko Tornaľa alebo Zelená voda – Kurinec. Ďalej je k dispozícii 65 iných vodných plôch s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, napríklad Belianske jazero, Počúvadlianske jazero, Zemplínska šírava či Veľká Domaša.
Znížená priehľadnosť vody bola zaznamenaná na Jazere Krpáčovo v Hornej Lehote, na Vodnej nádrži Tajch Nová Baňa či vo Veľkých Uherciach. Tento ukazovateľ však nie je zdravotne významný a nepredstavuje ohrozenie zdravia kúpajúcich sa.
Niektoré lokality však evidujú zhoršenú kvalitu vody, ktorá predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny obyvateľov, vrátane detí, tehotných žien, alergikov či imunokompromitovaných osôb. Takéto zvýšené riziká sa týkajú Vodnej nádrže Duchonka, jazera Malé Leváre, plaveckých lokalít Plavecký Štvrtok a Kanianka, ale aj Ružína (Počkaj Beach), Delne, Zelené vody – Kurinec a Kunovskej priehrady Sobotište, kde bola zaznamenaná mierne prekročená hranica chlorofylu-a, indikujúca prevahu rias bez premnoženia cyanobaktérií.
Prekročenie limitov zdravotne významných ukazovateľov kvality vody sa potvrdilo na lokalitách ako Ružín (SKI) a Vodná nádrž Lipovina – Bátovce, kde sa zistili črevné enterokoky. Cyanobaktérie a chlorofyl-a prekročili limity aj v Šaštíne – Strážach a na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, prípadne na štrkoviskách v lokalitách Čaňa a Vinianske jazero. Na týchto miestach sa kúpanie neodporúča, keďže predstavuje akútne nebezpečenstvo pre všetkých návštevníkov.
Pokiaľ ide o umelé kúpaliská, v 31. týždni bolo v prevádzke 169 sezónnych umelých kúpalísk so 498 bazénmi. Počet kúpalísk a bazénov s kvalitatívnymi nedostatkami prevyšuje 40 prípadov, pričom boli zistené problémy najmä v bazénoch v Penzióne Lagáň v Radave, na Termálnom kúpalisku Komárno (sezónna časť) a v detskom bazéne na kúpalisku Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi.
Prevádzkovatelia problematických bazénov prijali opatrenia na zlepšenie kvality vody a pokračovali v odberoch vzoriek na overenie efektívnosti týchto opatrení. Obnova prevádzky bazénov je možná po predložení negatívnych výsledkov testov. V ostatných prípadoch, kde sa jednalo len o prekročenie fyzikálno-chemických ukazovateľov neznamenajúcich zdravotné riziko, nedošlo k obmedzeniu prevádzky.
Prehľad a monitorovanie kvality vody na kúpaliskách je dôležitou súčasťou ochrany verejného zdravia, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva pravidelne vykonávajú tieto kontroly počas celého kúpeľného a turistického obdobia.
Zdroj: SITA.sk - Kde sa dá počas letných horúčav bezpečne okúpať? Hygienici zverejnili najnovšie výsledky kontrol © SITA Všetky práva vyhradené.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v 31. týždni roka 2026 vykonávali štátny zdravotný dozor na prevádzkovaných kúpaliskách a monitorovali kvalitu vody na vybraných prírodných vodných plochách so zabezpečenou aj neorganizovanou rekreáciou.
Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, v časti prírodných kúpalísk a prírodných vodných plôch evidujú odborníci 11 prírodných kúpalísk v prevádzke, vrátane jazier ako Plážové kúpalisko Aqualand v Banskej Bystrici, Plážové kúpalisko Tornaľa alebo Zelená voda – Kurinec. Ďalej je k dispozícii 65 iných vodných plôch s vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, napríklad Belianske jazero, Počúvadlianske jazero, Zemplínska šírava či Veľká Domaša.
Prírodné vodné plochy
Znížená priehľadnosť vody bola zaznamenaná na Jazere Krpáčovo v Hornej Lehote, na Vodnej nádrži Tajch Nová Baňa či vo Veľkých Uherciach. Tento ukazovateľ však nie je zdravotne významný a nepredstavuje ohrozenie zdravia kúpajúcich sa.
Niektoré lokality však evidujú zhoršenú kvalitu vody, ktorá predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre citlivé skupiny obyvateľov, vrátane detí, tehotných žien, alergikov či imunokompromitovaných osôb. Takéto zvýšené riziká sa týkajú Vodnej nádrže Duchonka, jazera Malé Leváre, plaveckých lokalít Plavecký Štvrtok a Kanianka, ale aj Ružína (Počkaj Beach), Delne, Zelené vody – Kurinec a Kunovskej priehrady Sobotište, kde bola zaznamenaná mierne prekročená hranica chlorofylu-a, indikujúca prevahu rias bez premnoženia cyanobaktérií.
Prekročenie limitov zdravotne významných ukazovateľov kvality vody sa potvrdilo na lokalitách ako Ružín (SKI) a Vodná nádrž Lipovina – Bátovce, kde sa zistili črevné enterokoky. Cyanobaktérie a chlorofyl-a prekročili limity aj v Šaštíne – Strážach a na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, prípadne na štrkoviskách v lokalitách Čaňa a Vinianske jazero. Na týchto miestach sa kúpanie neodporúča, keďže predstavuje akútne nebezpečenstvo pre všetkých návštevníkov.
Umelé kúpaliská
Pokiaľ ide o umelé kúpaliská, v 31. týždni bolo v prevádzke 169 sezónnych umelých kúpalísk so 498 bazénmi. Počet kúpalísk a bazénov s kvalitatívnymi nedostatkami prevyšuje 40 prípadov, pričom boli zistené problémy najmä v bazénoch v Penzióne Lagáň v Radave, na Termálnom kúpalisku Komárno (sezónna časť) a v detskom bazéne na kúpalisku Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi.
Prevádzkovatelia problematických bazénov prijali opatrenia na zlepšenie kvality vody a pokračovali v odberoch vzoriek na overenie efektívnosti týchto opatrení. Obnova prevádzky bazénov je možná po predložení negatívnych výsledkov testov. V ostatných prípadoch, kde sa jednalo len o prekročenie fyzikálno-chemických ukazovateľov neznamenajúcich zdravotné riziko, nedošlo k obmedzeniu prevádzky.
Prehľad a monitorovanie kvality vody na kúpaliskách je dôležitou súčasťou ochrany verejného zdravia, pričom regionálne úrady verejného zdravotníctva pravidelne vykonávajú tieto kontroly počas celého kúpeľného a turistického obdobia.
Zdroj: SITA.sk - Kde sa dá počas letných horúčav bezpečne okúpať? Hygienici zverejnili najnovšie výsledky kontrol © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kúpaliská vodné plochy
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