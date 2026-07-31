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31. júla 2026

Trump váha s licenciou na výrobu rakiet Patriot pre Ukrajinu



Kyjev tvrdí, že domáca výroba striel protivzdušnej obrany je nevyhnutná na odrazenie čoraz intenzívnejších ruských útokov. Americký prezident



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trump_72146 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že domáca výroba striel protivzdušnej obrany je nevyhnutná na odrazenie čoraz intenzívnejších ruských útokov.


Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Spojené štáty musia byť „veľmi opatrné“ pri rozhodovaní o udelení licencie Ukrajine na výrobu rakiet protivzdušnej obrany Patriot.

Kyjev opakovane zdôrazňuje, že ich potrebuje na obranu pred zosilňujúcimi sa ruskými útokmi.

„Tieto zbrane sú neuveriteľné. Musíme byť veľmi opatrní, keď niekomu dovolíme ich vyrábať,“ povedal Trump počas pobytu v prezidentskom sídle Camp David v reakcii na otázku o možnom udelení licencie Ukrajine.

Zelenskyj aj Trump


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa začiatkom týždňa stretol s Trumpom v Bielom dome.

Viac ako hodinové rokovanie sa uskutočnilo v čase, keď Rusko aj Ukrajina zintenzívňujú útoky na veľké vzdialenosti po tom, ako sa diplomatické snahy Spojených štátov o ukončenie vojny dostali do slepej uličky.

Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Trump súhlasil s udelením licencie na výrobu rakiet Patriot na Ukrajine. Americký prezident sa však obmedzil na vyhlásenie, že počas rokovania sa diskutovalo o „mnohých veciach“ a že „stretnutie dopadlo veľmi dobre“.

Nemajú sa radi


Vzťahy medzi oboma lídrami sa od začiatku druhého Trumpovho funkčného obdobia zlepšili. Trump začiatkom mesiaca naznačil, že ukrajinské údery na ciele na území Ruska by mohli prispieť k ukončeniu vojny.

Podľa OSN bol uplynulý mesiac pre ukrajinských civilistov najsmrteľnejší od apríla 2022, keď Rusko výrazne zintenzívnilo používanie balistických rakiet, ktoré je mimoriadne ťažké zachytiť.



Zdroj: SITA.sk - Trump váha s licenciou na výrobu rakiet Patriot pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

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