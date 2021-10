Kde si vymyslel Matovič príjmy do štátneho rozpočtu? Fico s hrôzou očakáva, čo ponúknu verejnosti (video)

Nevedia, čo majú robiť

Obsah rozpočtu nie je známy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Plánované príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 20 miliárd eur sú podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica nezmysel. Ako ďalej uviedol na utorkovej tlačovej konferencii, je smiešne pozerať sa na to, ako sa zástupcovia súčasnej vlády stretávajú po nociach na koaličných radách a na ničom sa nevedia dohodnúť.„Kde si vymyslel Matovič príjmy do štátneho rozpočtu? On si to jednoducho vycucal z prstu,“ povedal Fico. Minister financií Igor Matovič v pondelok podvečer uviedol, že deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 percenta a že plánované príjmy by mali byť vo výške 20 miliárd eur.Koaličné strany sa však zatiaľ v rámci rozpočtu nedohodli. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) po pondelkovom rokovaní koaličnej rady povedal, že koalícia bude na túto tému ďalej diskutovať.Podľa Fica to len potvrdzuje, že nevedia, čo majú robiť. „My len s hrôzou čakáme, čo ponúknu slovenskej verejnosti,“ skonštatoval Fico. Podľa neho však práve slovenská verejnosť bude tá, ktorá to v konečnom dôsledku bude musieť celé zaplatiť.Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí ministerstvo financií návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra. Vlani vláda materiál schválila na poslednú chvíľu, a to 14. októbra.Dovtedy nebolo jasné, čo rozpočet obsahuje. Návrh rozpočtu vtedy dokonca neprešiel tripartitou, sociálni partneri nedostali možnosť o ňom rokovať. Ani tento rok zatiaľ nie je jasné, čo obsahuje rozpočet na nasledujúce roky.