Ste kúpení za judášske peniaze za očkovanie, zaútočil Fico na médiá očakáva jeseň plnú protestov (video)

Na protestoch očakávajú tisíce ľudí

Kollár je nedôveryhodný

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia je v úplnom rozklade a je otázkou času, kedy príde rozhodnutie, ktoré bude viesť k predčasným parlamentným voľbám.Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Zároveň ohlásil konanie protivládnych protestov 17. októbra v Rimavskej Sobote a ďalší 17. novembra v Bratislave.„Všetci sme dnes mali pocit prenesenej hanby za to, čo vystrája vládna koalícia. Je neuveriteľné, že rok aj päť mesiacov po vzniku vládnej koalície, ktorá mala pohodlnú ústavnú väčšinu, má obrovský problém nazberať 76 poslancov,“ vyhlásil po tom, čo bol parlament pre obštrukciu opozície viackrát neuznašaniaschopný.Líder Smeru-SD na proteste v Rimavskej Sobote očakáva niekoľko tisíc ľudí. Uskutočniť sa má pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Požiadal médiá, aby prestali spochybňovať protesty, pretože ide o uplatňovanie základných ľudských práv.„Ste kúpení za judášske peniaze za očkovanie,“ povedal na adresu médií. Podľa neho pôjde o slušný protest, „nebudeme nikomu bránu vyvaľovať a nebudeme ani kamene hádzať“.Fico sa spýtal, o akej reformnej jeseni hovoril premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorú ohlásil v pondelok 4. októbra na základe plánu obnovy. „Túto jeseň neurobia nič,“ uviedol Fico. Podľa neho táto jeseň bude jeseňou petícií, protestov a zvyšovania nenávisti voči tejto vláde.Šéf Smeru-SD kritizoval politikov vládnych strán, ktorí pred časom hovorili, že sú za to, aby sa referendom mohlo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok totiž nedal hlasovať o návrhu Smeru, aby zaradil do programu aktuálnej schôdze bod o zmene ústavy.Tá má umožniť, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť referendom alebo prijatím ústavného zákona. Kollár argumentoval, že ešte neuplynula podľa rokovacieho poriadku šesťmesačná lehota, ktorá umožňuje rokovať o tomto návrhu a oprel sa o rozhodnutie ústavnoprávneho výboru parlamentu.Podľa Fica predstavitelia koalície klamú verejnosť a osobitne Kollár. „Je nedôveryhodný ako voda v prútenom koši,“ povedal Fico. Šéf Smeru-SD oznámil, že po protivládnom proteste predloží prezidentke Zuzane Čaputovej dve referendové otázky o skrátení volebného obdobia.Hlava štátu sa má vyjadriť, či sa s nimi obráti na ústavný súd alebo či môže Smer-SD začať petičnú akciu. Fico verí, že prezidentka bude tomu venovať väčšiu pozornosť ako „homosexuálom a transsexuálom“. „Sama povedala, že je milovníčkou referenda, tak nech ho pustí dopredu,“ dodal Fico.