Kde v Európe chodí najviac ľudí na hokej a ako sú na tom slovenské kluby? Česi sa môžu pochváliť Spartou Praha

24.3.2024 (SITA.sk) - Najviac fanúšikov aktuálne chodí na hokej v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Miestny tím Haie, v preklade žraloci, má v nemeckej najvyššej súťaži DEL v domovskej Lanxess Arene priemernú návštevnosť 16 993 ľudí.Kolínčania v tomto ukazovateli atraktivity hokeja predstihli švajčiarsky SC Bern , ktorý kraľoval rebríčku návštevnosti európskych klubov 22 rokov.Údaje zozbierala a publikovala Aliancia európskych hokejových klubov (EHC), ktorá združuje 107 klubov zo 17 krajín a týkajú sa práve skončenej základnej časti sezóny 2023/2024."Úspech Kolína nad Rýnom ide ruka v ruke so zvýšenou návštevnosťou v celej nemeckej najvyššej súťaži. DEL-ka taktiež stanovila nový európsky rekord s priemernou návštevnosťou 7162 divákov, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcou sezónou až o 21,8 percent. Ide o najvyššiu priemernú návštevnosť, akú kedy zaznamenala európska hokejová liga. Iba o pár divákov menej na zápas mala najvyššia švajčiarska národná liga NLA, ktorá sa umiestnila na druhom mieste so 7130 divákmi," informoval o tom oficiálny web HC Slovan Bratislava A práve Slovan je na Slovensku mužstvo, ktoré má najvyššiu priemernú návštevnosť - 4802 divákov. V európskom meradle to stačilo na 69. pozíciu. Tesne za Slovanom sa nachádzajú české tímy Plzeň a Olomouc.Súperovi Bratislavčanov vo štvrťfinále play-off - HC Košice - patrí 87. priečka (4216), v slovenskom internom rebríčku je tretí tím HK Spišská Nová Ves . S priemerom 3128 divákov sú Spišiaci na 118. mieste.Celkom až 11 európskych klubov dosiahlo v tejto sezóne päťciferné čísla v priemernej návštevnosti, čo je tiež nový rekord. Pozoruhodný je zvýšený záujem o hokej najmä u Sparty Praha Tímu z českej metropoly sa od roku 2015 podarilo zdvojnásobiť svoje návštevy v O2 Aréne a v tejto sezóne prekonal svoj vlastný extraligový rekord návštevnosti s priemernou návštevnosťou 11 586 divákov.