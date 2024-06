Kde všade sa môžete kúpať v Bratislavskom kraji? Hygienici skontrolovali kúpaliská aj prírodné jazéra

Prírodné vodné plochy

Intervaly kontroly kvality vody

20.6.2024 (SITA.sk) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava povolil prevádzku všetkých kontrolovaných kúpalísk v Bratislavskom kraji.Ako informuje hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová , k štvrtkovému dňu povolili prevádzku deviatich umelých kúpalísk - letné kúpalisko (LK) v Malackách, LK v Modre, Aquapark Senec, ako aj LK v Bratislave: Krasňany, Lamač, Rosnička, Tehelné pole, Rača, Delfín, a tiež dvoch prírodných kúpalísk - Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.Prevádzkovanie letných kúpalísk Iuventa, Matadorka, LK v Pezinku a prírodného kúpaliska Kuchajda je podľa Nosálovej v riešení na základe podaných žiadostí. Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpalísk vydali hygienici po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou ministerstva zdravotníctva „Okúpať sa môžete aj v prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, a to Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci, nakoľko vzorky vody tu preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie," poznamenala Nosálová.Počas tohtoročnej sezóny do monitoringu sledovania kvality vody zaradili dve prírodné jazerá v okrese Senec: Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero.Prírodnú vodnú plochu Plavecký Štvrtok zo sledovania kvality vody vyradili z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcej kvality, a tiež z dôvodu, že lokalitu využívajú prevažne rybári.Kvalitu vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou budú kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch a podľa aktuálnej situácie. V lokalitách s neorganizovanou rekreáciou budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody štyrikrát za sezónu alebo podľa situácie.Kontrolu bazénovej vody vykonajú raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie. Na webovej stránkebudú počas tohtoročnej sezóny každý štvrtok zverejňované aktuálne výsledky z rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie.