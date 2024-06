Cestovatelia, pozor! Bratislavské letisko prináša ďalšiu luxusnú novinku

20.6.2024 (SITA.sk) -Čakanie na odlet bude pre dospelých cestovateľov, ktorí sú zároveň užívateľmi bezdymových zariadení, ešte pohodlnejšie. V moderných priestoroch IQOS Lounge sú pre nich vytvorené dokonalé podmienky, aby si pred cestou oddýchli alebo si naplánovali nové zážitky, ktoré na nich počas cesty čakajú. Zároveň sú po celý čas informovaní o aktuálnych odletoch, pretože súčasťou priestoru je aj informačná tabuľa s letovým poriadkom."Teším sa otvoreniu IQOS Lounge, ktorý tak spríjemní a zvýši komfort cestujúcich pred odletom. Snahou letiskovej spoločnosti je neustále prinášať väčšie pohodlie a výber služieb na Letisku M. R. Štefánika," uviedol pri tejto príležitostiBezdymové salóniky IQOS Lounge sa nachádzajú zatiaľ len na letiskách vo Vilniuse, Kaunase v Litve, v lotyšskej Rige či poľskej Varšave. Letisko Bratislava je tak v poradí piatym letiskom, kde si môžu dospelí užívatelia bezdymových zariadení oddýchnuť a zrelaxovať pred cestou. IQOS Lounge sa nachádza na poschodí v priestoroch odletovej haly letiska a pre dospelých cestujúcich je k dispozícii nonstop. Vybavený je pohodlným dizajnovým nábytkom, kreslami, nabíjacími stanicami na IQOS zariadenia, či špeciálnymi dózami na použité náplne."Mám radosť, že sme súčasťou už tohtoročnej letnej letovej sezóny a veľmi oceňujem spoluprácu s Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave. Bezdymové zariadenia si medzi dospelými užívateľmi tabakových a nikotínových výrobkov získavajú čoraz väčšiu popularitu, čomu je potrebné prispôsobiť aj ponúkané služby a premietnuť do nich inovácie. Otvorenie IQOS Lounge na bratislavskom letisku je jedným zo spôsobov, ako prinesieme našim zákazníkom lepšiu užívateľskú skúsenosť. Zároveň verím, že moderné priestory salónika a užívateľské pohodlie môžu byť motivujúce aj pre dospelých fajčiarov klasických cigariet, ktorí zvažujú, že by prešli na menej rizikovú bezdymovú alternatívu," uviedolSpoločnosť Philip Morris dlhodobo investuje do výskumu a vývoja bezdymových riešení. Tie totiž produkujú významne menšie množstvo škodlivín v porovnaní s klasickými cigaretami. Bezdymové zariadenia neprodukujú dym, pretože pri ich užívaní nedochádza k spaľovaniu tabaku. Dospelí fajčiari tiež môžu zabudnúť na nevábny cigaretový zápach. Prelomová technológia indukčného nahrievania, ktorá tabak nespaľuje, ale nahrieva ho zvnútra, je typická práve pri zariadeniach IQOS ILUMA. Vďaka tomu vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym a nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.IQOS Lounge na Letisku M. R. Štefánika sa zaradil medzi ďalšie IQOS FRIENDLY zóny, ktoré dnes užívatelia bezdymových zariadení môžu nájsť už aj vo vybraných gastro prevádzkach, HOPIN IQOS FRIENDLY taxíkoch alebo aj vo vybraných izbách hotela Carlton.Informačný servis