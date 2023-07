Kde zmizol Prigožin? Podľa Lukašenka v Bielorusku nie je, ale ponuka stále platí

6.7.2023 (SITA.sk) - Líder ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nie je v Bielorusku, potvrdil tamojší vodca Alexander Lukašenko. Strojca nedávnej krátkej vzbury wagnerovcov by podľa neho mohol byť v Petrohrade alebo v Moskve, ale určite nie je na bieloruskom území. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Súčasťou dohody, ktorú sprostredkoval Lukašenko a ukončila postup wagnerovcov na Moskvu, je, že Prigožin odíde do Bieloruska, pripomína Sky News. V ostatných týždňoch sa špekuluje o tom, kde by sa Prigožin mohol nachádzať, keďže od vzbury ho nebolo vidno na verejnosti.Lukašenko sa vyjadril aj na margo celej Wagnerovej skupiny, pre ktorú ponuka na usadenie sa v Bielorusku podľa neho stále platí. „Podľa mojich informácií z rána bojovníci Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti sú v ich táboroch. V stálych táboroch, kde sú od ich stiahnutia sa z frontu na zotavenie sa,“ povedal bieloruský prezident.Lukašenko zároveň uviedol, že sa neobáva, že by sa wagnerovci obrátili proti Bielorusku. Namiesto toho by ich podľa jeho slov mohli použiť na obranu krajiny.