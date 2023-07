Moc v rukách Žilinku vzbudzuje obavy už aj v Bruseli, upozorňuje nadácia Zastavme korupciu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.7.2023 (SITA.sk) - Moc v rukách jedného muža, konkrétne slovenského generálneho prokurátora Maroša Žilinku , ktorý môže vstupovať do akýchkoľvek trestných konaní, vzbudzuje obavy už aj v Bruseli. Na sociálnej sieti to konštatuje Nadácia Zastavme korupciu v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie obmedziť kompetenciu generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia svojich podriadených.Podľa nadácie sú silné kompetencie v rukách generálneho prokurátora v rozpore s európskymi štandardmi, podľa ktorých by podriadení prokurátori mali mať väčšiu nezávislosť.„Európska komisia si tiež všimla, že v oblasti boja proti korupcii chýba spoločný "ťah" a koordinácia polície, prokuratúry a iných zložiek, aby sa účinnejšie vyšetrovali veľké korupčné prípady," zdôrazňuje nadácia.Takisto pripomína, že komisia v správe o stave právneho štátu odporúča aj viac chrániť novinárov, prijať účinnejšiu legislatívu v oblasti majetkových priznaní, lobingu a konfliktu záujmov.