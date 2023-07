KDH chce zaviesť nový trestný čin – prečin domáceho násilia, chystá aj „balík opatrení“ (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.7.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce zaviesť nový trestný čin – prečin domáceho násilia s trestnou sadzbou odňatia slobody 0 až 3 roky. Zároveň chce upraviť postupy vo vyšetrovaní domáceho násilia, a to tak, aby nebola obeť opakovane traumatizovaná.Súčasťou „balíka opatrení" by bolo aj zákonné zadefinovanie špecializovaných bezpečných domovov s dostupnou 24-hodinovou intervenčnou službou tak, aby boli dostupné v každom kraji.Ako ďalej na sociálnej sieti informovala expertka KDH na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová , hnutie má v pláne zvýšiť podporu organizácií, ktoré sa venujú obetiam domáceho násilia.„Musíme zákonom zadefinovať financovanie tejto starostlivosti, ktorá nemôže byť postavená len na grantoch a projektoch," dodala Laurinec Šmehilová.