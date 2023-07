Vodnú elektráreň Kachovka možno nebude potrebné prestavať, vyriešiť však treba niekoľko zásadných problémov 

Zničenie Kachovskej priehrady na rieke Dneper zo 6. júna predstavuje jednu z najväčších priemyselných a ekologických katastrof v Európe za niekoľko desaťročí. Voda z priehrady vyhnala ľudí z domovov, ohrozila dodávky elektriny a spôsobila environmentálnu katastrofu.



V čase zničenia Kachovskej priehrady ovládali vodnú elektráreň Kachovka príslušníci ruskej armády. Zachytené telefonické rozhovory medzi vojakmi ruskej 205. brigády okupujúcimi priehradu a ich veliteľmi naznačujú, že armáda sa v tú noc, keď bola priehrada zničená, pripravovala konať „na rozkaz“.





24.7.2023 (SITA.sk) - Rekonštrukcia vodnej elektrárne Kachovka zničenej pri kolapse Kachovskej priehrady možno nebude potrebná, ak by sa podarilo vyriešiť viacero technických problémov súvisiacich s vypustením nádrže. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na spoločnosť Ukrhydroenerho.„Ak sa nám podarí vyriešiť tieto problémy bez prestavby vodnej elektrárne Kachovka, potom môžeme diskutovať o tom, či sa oplatí postaviť vodnú elektráreň. Momentálne je však prestavba vodnej elektrárne jediným riešením týchto problémov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Ihor Syrota.Medzi problémy, ktoré treba vyriešiť, patrí predovšetkým pokrytie nedostatku vody v Chersonskej, Zaporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, ktoré boli závislé od dodávok z Kachovskej priehrady. Ďalšími problémami sú zavlažovanie, dodávky vody do chladiacich nádrží Zaporožskej jadrovej elektrárne, zabezpečenie riečnej plavby po rieke Dneper a zásobovanie Krymu vodou po jeho oslobodení.Napriek tomu, že odborníci odhadli minimálne obdobie na rekonštrukciu vodnej elektrárne Kachovka na päť až sedem rokov, ukrajinská vláda nedávno uviedla, že to chce stihnúť za dva roky.