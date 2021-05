KDH je proti drastickému rastu DPH, rodinám by mohlo pomôcť výrazné zvýšenie daňového bonusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je proti návrhu na zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 na 25 percent. Ako uviedol jeho predseda Milan Majerský , ak chce štát pomôcť rodinám s deťmi, nemal by im brať ťažko zarobené peniaze, ale nechať ich v peňaženkách rodičov.To podľa neho znamená zvýšiť daňové bonusy, nie dane. Prijatím medializovaného návrhu ministra financií Igora Matoviča by zároveň na Slovensku podľa hnutia nastalo dramatické zdražovanie."Možností pomoci rodinám je viacero, ale zvýšenie dane nie je cesta. V KDH dlhodobo presadzujeme progresívne zvýšenie daňového bonusu pre všetky deti do 18 rokov až do výšky 100 eur na dieťa, ktorý rastie s počtom detí," priblížil Majerský.Takýto progresívny daňový bonus na dieťa podľa neho adresne pomáha pracujúcim rodinám s viacerými deťmi. Pre rodičov a rodiny, kde príjmy nestačia, môže byť podľa KDH zvýšenie prídavkov na deti v poriadku, ale financovať by sa malo z úspor alebo z lepšieho výberu DPH a iných daní.