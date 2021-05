KDH kritizuje Hegerovu vládu, riešenia sú rýchlokvasné a nekoncepčné

Nestačí len uvažovať, ale konať

Demografický problém rastie

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Rýchlokvasné a nekoncepčné riešenia na podporu prorodinnej politiky, ktoré chce prijímať vláda, absolútne neriešia dlhodobý pokles demografickej krivky.V tlačovej správe to tvrdí Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . Mimoparlamentná strana preto žiada urýchlene zriadiť Radu vlády pre rodinnú politiku a demografický rast, ktorá by systémovo riešila podporu rodín.KDH tým reaguje na programové vyhlásenie vlády, ktoré o vytvorení takéhoto inštitútu iba nezáväzne uvažuje. ,,Nestačí len uvažovať, treba konať a zriadiť aktívny orgán, ktorý do rodinnej politiky prinesie koncepciu," uviedol predseda KDH Milan Majerský V období, keď nám výrazne rastie demografický problém, nemôžeme byť podľa neho svedkami útržkovitých nápadov od jednotlivých ministerstiev, Slovensko potrebuje jednotný odborný plán vlády. Obavy prijímať a vychovávať deti najmä zo socioekonomických dôvodov sú podľa neho zlou vizitkou štátu. Najnovšie demografické štatistiky označil za alarmujúce.Ako upozorňuje KDH, podľa Inštitútu finančnej politiky bude Slovensko do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou Európskej únie . „S takýmto vekovým vývojom populácie nám vzrastú verejné výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, na dlhodobú starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc iných a školstvo z 18,3 percenta HDP v roku 2019 na 29,1 percenta HDP v roku 2070," varuje mimoparlamentná strana.