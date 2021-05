Sulík chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov, informovať ich bude aj o priemyselných parkoch (video)

Čerpanie nie je vždy jednoduché

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov . Cieľom oboch strán je vyčerpať všetky prostriedky určené na toto programové obdobie. Práve táto téma dominovala stretnutiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedov vyšších územných celkov Ako po rokovaní uviedol šéf rezortu hospodárstva, čerpanie eurofondov nie je vždy jednoduché, pričom pomôcť dokáže najmä dobrá informovanosť. Na stretnutí sa hovorilo o spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu ale aj o alternatívnych palivách.„Je tu čo robiť, je si o čom povedať. V podstate ide o, aby sme lepšie čerpali eurofondy, ale aj aby župani mali informácie o priemyselných parkoch, ktorým sa rezort hospodárstva venuje, k investičnej pomoci, ktorú chceme smerovať na východ a do najmenej rozvinutých okresov a takisto plán obnovy je aktuálna téma," uviedol Sulík.Cieľom ministerstva je vyčerpať všetky eurofondy v tomto a takisto aj v nasledujúcom období. Rezort má pritom ambíciu vyčerpať ich ako prvý. „Čím skôr ich vyčerpáme, tym skôr môžu začať vyvíjať investície z nich urobené pozitívne účinky a o to viac to pomôže ľuďom," skonštatoval.Samotní župani po rokovaní vyzdvihli potrebu spolupráce so štátom. V rámci tém spomenuli dobudovanie cestnej infraštruktúry, obnovu verejných budov, reformu školstva, energetické centrá ale aj transformáciu regiónov.