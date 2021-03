KDH kritizuje RTVS, priestor v politických diskusiách by mali dostať aj slabšie strany

Rozpor so zákonom

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada určiť objektívne pravidlá pre priestor vymedzený politickým stranám v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) Rada RTVS dostali podnet od mimoparlamentného KDH na preskúmanie objektívnosti tvorby politickopublicistických programov rádiotelevízie. V tlačovej správe o tom informoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.Ako ďalej priblížil, hnutie vyzýva na bezodkladné určenie objektívnych pravidiel pre pozývanie a vystupovanie zástupcov politických strán vo vysielaní RTVS.Podľa hnutia nimi môžu byť napríklad dosiahnuté výsledky v ostatných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) či prekročenie hranice troch percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov.RTVS ako vysielateľ zriadený zákonom podľa KDH dlhodobo neposkytuje rovnaký mediálny priestor relevantným politickým stranám, čím sťažuje ich rovnakú účasť v politickej súťaži. Podľa hnutia k tomu dochádza neodôvodnene a v priamom rozpore so zákonom o vysielaní, retransmisii a zákonom o RTVS.Hnutie dodáva, že vysielaniu RTVS v rámci obsahu tvorených politickopublicistických programov a spravodajských programov chýba od ostatných volieb do NR SR vyváženosť.„Osobitne v prípade pozývania hostí do relácií ‚O 5 minút 12‘ a ‚Sobotné dialógy‘. Do televíznej debaty O 5 minút 12 boli zástupcovia mimoparlamentných strán pozvaní od ostatných volieb iba raz do jednej spoločnej relácie, aj to iba z dôvodu ich funkcie poslancov Európskeho parlamentu,“ upozorňuje KDH.Podľa hnutia by mala práve verejnoprávna inštitúcia dbať na dodržanú objektivitu obsahu a poskytovania priestoru tak, ako je to ustanovené v zákone a umožňovať tak komunikovať politickým stranám a hnutiam so svojimi voličmi.Pre zabezpečenie očakávanej proporcionálnosti vysielania navrhuje KDH stanoviť obdobie, počas ktorého budú mať zástupcovia všetkých politických strán prístup k rovnakému mediálnemu priestoru na základe objektívne určených pravidiel. Podľa hnutia môže ísť napríklad o obdobie jedného roka.